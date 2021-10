Unfall: Schwelmerin leicht verletzt

Weil laut Polizei eine Autofahrerin aus Wuppertal die Rechts-vor-Links-Regelung an der Schulstraße in Schwelm missachtete, kam es am Samstag zu einem Unfall.

Schwelm. Bei einem Unfall in der Schulstraße ist am Samstag eine 39-jährige Schwelmerin leicht verletzt worden.

Ein 45-jähriger Wuppertaler war am Samstag, 30. Oktober, mit seinem Wagen, einem VW, auf der Schulstraße in Schwelm in Fahrtrichtung Kaiserstraße unterwegs. In der Höhe des Kreuzungsbereiches Schulstraße/Bismarckstraße missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fords. Die Fahrerin, eine 39-jährige Schwelmerin, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm