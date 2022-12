Unfallflucht in Gevelsberg: War Verursacher ein Straftäter?

Gevelsberg. In Gevelsberg hat ein Unfallverursacher die Flucht ergriffen. Ging dem Vorfall eine Straftat voraus? Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf der Mauerstraße in Gevelsberg, bei dem zwei Fahrzeugführer verletzt wurden. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Steckt womöglich eine andere Straftat dahinter?

Lesen Sie auch:

Was war geschehen? Gegen 15.20 Uhr warteten ein 20-jähriger und ein 69-jähriger Gevelsberger mit ihren Fahrzeugen hintereinander an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Mauerstraße/Kölner Straße. Beide Fahrzeuge befanden sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Hagen.

Plötzlich fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst in das Heck des stehenden VW Polo des 69-Jährigen und schob diesen auf den davor wartenden VW Polo des 20-Jährigen.

Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher rechtsseitig an den verunfallten Fahrzeugen vorbei und entfernte sich über die Kölner Straße in Richtung Ennepetal.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden zurückgebliebenen Fahrzeugführer leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte jedoch keiner.

Vor Ort wurde ein Kfz-Kennzeichen gefunden, mit WIT-Städtekennung, das von Zeugen dem flüchtigen Fahrzeug zugeordnet werden konnte. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet wurde.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Eine Fahndung im Nahbereich nach dem Flüchtigen verlief erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02333- 9166 4000.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm