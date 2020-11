Unruhiges Wochenende für Feuerwehr Ennepetal

Eine Vielzahl an Einsätzen hatte die Feuerwehr Ennepetal am Wochenende zu leisten.

Ennepetal. Eine brennende Gartenlaube, die Erstversorgung eines Motorradfahrer nach einem Unfall: dieses und mehr beschäftigt die Feuerwehr Ennepetal.

Langeweile kennt die Feuerwehr Ennepetal nicht – leider. Zu gleich mehreren Einsätzen mussten die Helfer ausrücken.

Gartenlaube brannte

Zu einer Hilfeleistung im Rettungsdienst, einem sogenannten „First Respond“, wurde die Wehr am Freitag um 10.35 Uhr in die Jacobstraße alarmiert. Eine Person wurde an der Einsatzstelle von den fünf eingesetzten Kräften des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeugs erstversorgt und anschließend an das Team von Notarzt und Rettungswagen übergeben.

Um 18.29 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Ennepetal zum Stichwort „Heckenbrand“ in die Wildermuthstraße in Voerde alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Hecke, sondern eine Gartenlaube handelte. Das Feuer wurde gelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert.

Motorradfahrer verletzt

Weiter ging es mit drei Einsätzen am Samstag. Um 11.06 Uhr löste im Ortsteil Milspe ein Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Als Grund für Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen festgestellt werden. Verletzt wurde niemand, das Kochgut wurde ins Freie befördert und die Wohnung ausgiebig gelüftet. Um 13 Uhr mussten in die Ortschaft Schlagbaum ausgelaufene Betriebsmittel nach einem Motorradunfall gebunden werden. Und um 14.28 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in die Königsfelder Straße zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle,übernahm die Erstversorgung des Motorradfahrers sowie der Sicherstellung des Brandschutzes.