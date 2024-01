Unser Freizeittipp: Kabarett, Hütten-Gaudi und Jecken-Party

Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal Die Veranstaltungskalender nehmen wieder Fahrt auf. Wer richtig feiern möchte, hat dazu an diesem Wochenende Gelegenheit.

DJ Sven Kadelka wird am Samstagabend auf der Aprés-Ski-Party der SG Ennepetal im Industriemuseum wieder ordentlich einheizen. Foto: WP

Party machen an diesem Wochenende? Kein Problem. Hier unser Überblick über die besten Veranstaltungen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Ennepetal

Die Kirchengemeinde Voerde und der CVJM Voerde laden anlässlich des 175-jährigen Bestehens des CVJM Voerde zum Konzert mit Judy Bailey und Patrick Depuhl am Samstag in die Johanneskirche in Ennepetal-Voerde ein. Der Abend steht unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Songs aus voller Seele und Geschichten zwischen Leicht- und Tiefsinn“. Das Konzert beginnt um 19 Uhr Eintritt frei), bereits um 18 Uhr öffnet das Bistro im Gemeindezentrum seine Pforten.

Hütten Gaudi mit DJ Sven Kadelka und Cocktails vom Chillito: Auch im kommenden Jahr schafft die SG Ennepetal wieder Aprés-Ski-Atmosphäre und lädt am Samstag zur alljährlichen Party ins Industriemuseum Ennepetal ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Restaurant Chillito, Kölner Straße 83 (Ennepetal), bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15 (Gevelsberg), bei Lotto Ziegler, Mittelstraße 32 (Ennepetal) und in Pütti’s Modetreff, Voerder Straße 24 in Ennepetal,

Mit der ernsten Komödie „4000 Tage“ geht das Theaterprogramm am Sonntag in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17, weiter. In einer Produktion des Euro-Studio Landgraf sind Matthias Happach, Mathias Herrmann und Mona Seefried auf der Bühne zu erleben. Regie führt Boris Aljinovic. Was geschieht mit einem Menschen, dem ein Großteil seiner bisherigen Biografie abhandengekommen ist? Und welche der Bilder in unserem Kopf sind echt, welche reine Projektion? Die packende Geschichte um Liebe, Vorurteile und die Suche nach Wahrheit ist ein Komödien-Kammerspiel, in dem das Thema Gedächtnisverlust in spannender und unterhaltsamer Weise in Szene gesetzt wird. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einzelkarten kosten zwischen 13 und 24 Euro und können in der Tourist-Info im Haus Ennepetal, unter www.reservix.de, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erworben werden.

Gevelsberg

Jürgen Taake nimmt die Besucher des Filmriss-Theaters in Gevelsberg am heutigen Freitagabend mit auf einen satirischen Streifzug durch das Leben an der Ennepe und sonst wo. Foto: Jürgen Taake / Schwelm

Kabarett mit Jürgen Taake im filmriss: „Man muss das doch auch mal so sehen“, ein satirischer Streifzug durch das Leben an der Ennepe und sonst wo. Auch 2023 ist wieder viel mehr passiert, als ein Kabarettist in einem abendfüllenden Programm verarbeiten kann. Dass es trotzdem möglich ist, will der Journalist und Kabarettist Jürgen Taake heute Abend um 19.30 Uhr im filmriss in der Rosendahler Straße beweisen. In seinem fast täglich aktualisierten Programm „Man muss das doch auch mal so sehen…“ würdigt er alle wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres in der heimischen Region und sogar darüber hinaus. Bei seinem Streifzug durch das Leben beobachtet Jürgen Taake genau die kleine und die große Politik, zieht unwiderlegbare Schlüsse daraus und versucht mit Weitsicht, aber auch Güte für jedes Problem einen Schuldigen zu finden. Damit das erbauliche Programm nicht zu traurig wird, liest er zwischendurch die eine oder andere Geschichte aus seinem Buch vor. Karten zu 10 Euro gibt es im Vorverkauf in Gevelsberg an der Kinokasse, bei Euronics Meckel und in der Buchhandlung Appelt, in Schwelm bei Elektro Nockemann, in Ennepetal bei Bücher Bochhammer oder unter www.filmrisskino.de. An der Tageskasse kostet der Eintritt 12 Euro.

Schwelm

Die beliebte Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ geht an diesem Wochenende wieder über die Bühne des Leo Thetars, Wilhelmstraße 41. Vorstellungen am Freitag um 20 Uhr sowie am Samstag um 16 und 20 Uhr. Die Sonntagsvorstellungen sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es unter 02336 4702440 oder per E-Mail an info@leo-theater.ruhr.

Karnevalistisch geht es am Samstagabend im Berghauser Hof zu. Dort steigt um 20.11 die Karnevalsfeier der Nachbarschaft Linderhausen. Foto: imago stock&people

Die Nachbarschaft Linderhausen lädt zum 5. Mal zur beliebten Karnevalsfeier „Jeck up Lynnerhusen“ ein. Diese steigt am Samstag um 20.11 Uhr im Berghauser Hof, Hattinger Straße 121, ein. Einlass ist um 19.30 Uhr. Unter dem Motto „Jecken Party 2024“ treten u .a. das Nohbern Männerballett Schwelm und Enzo auf. Kulinarisch werden die Gäste mit der beliebten „Linderhauser Currywurst“, Original Kölsch vom Fass sowie weiteren alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken verwöhnt. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Tickets sind erhältlich im Berghauser Hof, bei Schreibwaren Born (im Möllenkotten) und bei Euro Tank Hilgers (alle in Schwelm).

