Unser Freizeittipp: Verkaufsoffener Sonntag und Spieletage

Das kommende Wochenende steht traditionell im Zeichen von St. Martin. Daneben gibt es aber noch viel mehr. Hier unser Überblick für die Städte Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal.

Gevelsberg

Ich geh‘ mit meiner Laterne: Einen leuchtenden Start in die dunkle Jahreszeit bietet am Sonntag der Martinsmarkt in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher nicht nur entspannt auf der gesperrten Mittelstraße bei den Einzelhändlern einkaufen und in den Gastronomiebetrieben einkehren, sie dürfen sich auch auf bunte Marktstände mit größtenteils selbstgemachten Dingen wie z. B. Kinderkleidung, Marmeladen, individuelle gestaltete Kerzen, einige Holzprodukte, Honig, weihnachtliche Dekoration und vieles mehr freuen. Außerdem sind verschiedene Gevelsberger Institutionen in den Martinsmarkt mit eingebunden, die den Tag für den guten Zweck mitgestalten. Für die Kleinen ist der Martinsumzug um 17 Uhr das große Highlight. Er beginnt auf dem Butera-Platz, führt über die Mittelstraße, durch die Fußgängerzone zum Vendômer Platz, auf dem St. Martin seinen Mantel teilt. Währenddessen wird die Martinsgeschichte vorgelesen. Außerdem gibt es dort für die Kinder vom Winterwald gesponserte Stutenkerle (solange der Vorrat reicht).

Der Martinszug der Italienischen Mission startet am Samstag um 17 Uhr an der Kirche St. Engelbert an der Rosendahler Straße und endet auf dem Gelände der Italienischen Gemeinde, Schulstraße 9.

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Skiclub Gevelsberg wieder seine traditionelle Skibörse. In der Sportalm, Ochsenkamp 56 in Gevelsberg finden Verkäufer und Käufer von Wintersportzubehör zusammen. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr werden Skier, Snowboards, Stiefel, Bekleidung und Zubehör angenommen. Bei der Preisfindung helfen erfahrene Skiclub-Mitglieder. Der Verkauf findet dann am Sonntag von 14 bis ca. 16.30 Uhr statt. Direkt im Anschluss erfolgt die Auszahlung der Erlöse an die Verkäufer oder die Rückgabe der nicht verkauften Teile. Der Skiclub erhebt eine geringe Gebühr für die Einstellung und im Erfolgsfall eine Provision. In den vergangenen Jahren sind etwa zwei Drittel der rund 2000 Verkaufsgegenstände verkauft worden.

Der Skiclub Gevelsberg veranstaltet am Wochenende in der Sportalm seine traditionelle Skibörse. Foto: Privat / WP

Ennepetal

Wer Lust auf ganz viele selbstgemachte Sachen hat, der ist am Samstag beim Basar des Henri-Thaler-Vereins richtig. Ein Jahr lang haben die Ehrenamtlichen gestrickt, genäht, gehäkelt, Obst eingekocht, Liköre aufgesetzt, Plätzchen gebacken und Deko hergestellt. Der Basar findet von 10 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Voerde, Wilhelmstraße/Ecke Lindenstraße statt. Natürlich gibt es auch wieder eine große Tombola mit mehr als 1000 Preisen.

Endspurt bei den 32. Ennepetaler Spieletage: Im Kinder und Jugendtreff des Hauses Ennepetal, Gasstraße 10, können Spielefans am Donnerstag und Freitag noch einmal von jeweils 16 bis 21 Uhr Neuheiten von der Essener Spielemesse und die Spiele des Jahres ausprobieren und in geselliger Atmosphäre eine spielerische Zeit zu verbringen.

Auch bei den diesjährigen Ennepetaler Spieletagen können Jung und Alt wieder viele neue Gesellschaftsspiele ausprobieren. Foto: Angelika Trapp / Privat

Rund um die Kirche St. Johann Baptist findet am Freitag ab 17 Uhr eine St.-Martinsfeier für alle Kinder statt, organisiert vom Kindergarten Morgenland.

Schwelm

St. Martin wird auch in Schwelm gefeiert. Das Jugendzentrum, Märkische Straße 16, lockt am Donnerstag von 16 bis ca. 19 Uhr mit einem kleinen Laternenumzug, einem speziellen Bastelangebot, einer St.-Martin-Fotoaktion und der einen oder anderen Überraschung. Weckmänner und Kinderpunsch dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wer Lust hat, kommt vorbei. Der Eintritt ist frei.

Zum Laternenzug mit St. Martin auf dem Pferd laden die Propsteigemeinde St. Marien Schwelm und die katholische Grundschule St. Marien am Sonntag um 17 Uhr ein. Der Laternenzug startet auf der Sophienhöhe und zieht dann durch die Innenstadt zur Marienkirche. Begleitet wird der Umzug vom Posaunenchor des CVJM Schwelm. Zum Abschluss gibt es ein Martinsspiel der Grundschüler in der Kirche und anschließend Martinsbrezeln, Glühwein und Kinderpunsch hinter der Kirche. Brezelkarten für 2 Euro gibt es vorab im Pfarrbüro, in der Grundschule und den Kindergärten St. Marien und Heilig Geist sowie nach den Gottesdiensten. Der Erlös ist für Straßenkinder in Argentinien bestimmt.

Die Showbühne präsentiert im Theaterzelt auf dem Sportplatz „Rote Berge“, Am alten Schacht 17, noch bis Sonntag das Figurentheater-Stück „Der Grüffelo – es gibt ihn doch. . .“. Vorstellungen am Donnerstag und Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 11 und 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Die Aufführung dauert 50 Minuten. Info-Hotline: 0163/2896654. Hinweis: Vor Ort ist keine EC-Kartenzahlung möglich.

