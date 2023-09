Unsere Tipps fürs Wochenende: Von Song-Contest bis Comedy

Ennepe-Ruhr. Für alle, die Lust auf Party und Kultur haben, gibt es einige Veranstaltungen. Hier unsere Freizeittipps fürs kommende Wochenende.

Nach einer kurzen Abkühlung kommt der Spätsommer laut Wetterprognose an diesem Wochenende noch einmal zurück. Das dürfte vor allem den Förderverein Linderhausen in Schwelm freuen, der am Sonntag wieder zum Dom-Café 2.0 einlädt – diesmal also hoffentlich im Freien. Für alle, die Lust auf Party und Kultur haben, gibt es aber ebenso einige Veranstaltungen. Hier unsere Freizeittipps.

Ennepetal

Das Jahr neigt sich dem Ende, und so auch die Kabarettsaison in Ennepetal. Als letzte Künstlerin kommt am heutigen Freitag, 15. September, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) Liese-Lotte Lübke mit ihrem Abenteuerkabarett „und wenn schon…“ ins Haus Ennepetal. So wie sich Liese-Lotte als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch! Ihre selbst geschriebenen Texte und -komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt. Restkarten zum Preis von 15 Euro sind in der Tourist-Info im Haus Ennepetal, allen offiziellen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über www.reservix.de erhältlich.

Schwelm

Der 14. Schwelmer Song Contest musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden und fand schließlich als „Web-Contest“ im Internet statt. Mit der „Song-Contest-Warm-up-Party“ meldet sich die Veranstaltung nun zurück. Am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr, wird es im Jugendzentrum Schwelm ab 20 Uhr eine kleine, aber feine Mix-Show geboten, in der sich Stars und Sternchen der vergangenen 14 Wettbewerbe musikalisch die Klinke in die Hand geben. Außerdem soll in diesem Rahmen die Siegerehrung des „Web-Contest“ nachgeholt werden, bevor es dann „Karaoke für alle“ gibt. Hier kann jeder alleine (oder mit Unterstützung der „Contest-Gesangsprominenz“) ein Lied seiner Wahl anzustimmen. Karten zum Preis von 12 Euro gibt es noch im Vorverkauf bei der Grünen Meile (Kirchstr. 7), Getränke Raidt (Berliner Str. 56) und dem Jugendzentrum Schwelm (Märkische Str. 16)! An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro – Karten aus 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Am Sonntag ist wieder Dom-Café 2.0. Nach äußerst erfolgreichen Sommerveranstaltungen in den zurückliegenden Monaten findet am Sonntag, 17. September wieder ein Dom-Café 2.0 statt. Laut Wetterbericht stehen die Chancen gut, dass die Gäste auch draußen schlemmen, plaudern und spielen können. So kann schließlich auch das neue Außenmobiliar eingeweiht werden. Der Förderverein Gemeindehaus Linderhausen freut sich, am Sonntag von 15 bis 17 Uhr in der Gevelsberger Straße 80 wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu können. Im Angebot sind wie gewohnt allerlei leckere Torten und Kuchen sowie etwas Herzhaftes.

Gevelsberg

Im Filmriss-Kino wird am heutigen Freitag um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) Comedian René Steinberg in einer Vorpremiere sein neues Programm „Radikale Spaßmaßnahmen“ präsentieren. Die Besucher dürfen schon vor der offiziellen Premiere erleben, wie das Programm den letzten Schliff erhält und die Nummern und Geschichten exklusiv reifen. Und weil Steinberg bei Vorpremieren gerne dem Spontanen Raum gibt und live Erlebtes aufnimmt und weiterspinnt, haben die Zuschauer womöglich die Chance, ein Teil des neuen Programms zu werden! Karten gibt es an allenVVK-Stellen und online bei Cinetixx.

Unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ beschäftigen sich auch die Weltläden aus Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm in Kooperation mit der VHS Ennepe-Ruhr-Süd im Rahmen der Fairen Wochen mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Produzentinnen und Produzenten und zeigen auf, welchen Beitrag Fairer Handel zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit leistet. Mit Fotos, inspirierenden Erzählungen und Musik wird das Fotojournalisten-Duo „lobOlmo“ heute Abend um 19.15 Uhr die Besucher der Volkshochschule, Mittelstraße 86-88, auf eine Reise rund „um unseren Planeten“ mitnehmen. Ob in trocken-kargen Savannen- und Wüstengebieten, an palmenbestandenen Traumstränden, in steilen Bergdörfern oder im üppig-grünen Regenwald, für diese Präsentation gewährte man Dr. Michael Wolfsteiner und Dr. Jutta Ulmer einzigartige Einblicke.

