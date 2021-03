Unternehmen buhlen digital um Gunst des Nachwuchses in EN

Ennepe-Ruhr. Welcher Jugendliche im EN-Kreis noch nicht weiß, was er einmal werden will, der sollte sich den 6. Mai freihalten.

Die klassische Berufsausbildung behält ihren Stellenwert – auch in schwierigen Zeiten. Die 2. Digitale Ausbildungsmesse für die Märkische Region am 6. Mai 2021 bietet ausbildungswilligen Unternehmen die Möglichkeit, potenziellen Azubis ihr Ausbildungsangebot virtuell vorzustellen und mit ihnen persönlich in Kontakt zu kommen.

Über 90 Unternehmen aus den Teilregionen Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Märkischer Kreis haben sich bereits angemeldet. „Viele der Unternehmen, die dabei sind, kennen wir von den großen und kleineren Präsenzmessen in der Region,“ so Kirsten Kling, Geschäftsführerin der agentur mark GmbH, in Vertretung für die Veranstaltungsgemeinschaft. „Dennoch spüren wir eine gewisse Zurückhaltung, eine Skepsis gegenüber diesem Format.“ Wahrscheinlich suchten noch viel mehr Unternehmen Nachwuchskräfte für dieses und nächstes Jahr, seien aber unsicher, ob sie bei einer digitalen Messe potenzielle Bewerberinnen und Bewerber kennenlernen könnten. Dabei sei die digitale Messe auch gerade für kleine Unternehmen ein gutes Format, um sich bekannt zu machen.

Positive Rückmeldungen

Die Veranstaltergemeinschaft aus 31 Partnern aus allen drei Teilregionen ist sich sicher, dass die 2. Digitale Ausbildungsmesse eine reelle Chance bietet, Unternehmen und junge Menschen in Sachen Ausbildung zusammen zu bringen. „Nach der ersten Messe im letzten Jahr haben wir sehr positive Rückmeldungen von den Ausstellern bekommen. Das ging sogar so weit, dass einzelne Unternehmen überlegen, auch nach Corona digitale Formate als Ergänzung ihres Bewerbungsprozesses aufzunehmen,“ erläutert Lena Lohrmann von der agentur mark, die die Ausbildungsmesse federführend organisiert.

Laura Bamberger, Personalreferentin bei der AHE in Wetter, ist von der digitalen Messe überzeugt: „Als regionaler Arbeitgeber ist es wichtig, präsent zu bleiben. Gerade in Zeiten, in denen man die Jugendlichen nicht durch Probearbeitstage und Praktika kennenlernen kann, ist diese Möglichkeit sehr wichtig. Bei uns war es gar keine Frage, dass wir an den digitalen Messen teilnehmen.“ Die Jugendlichen seien sehr fit, was die Teilnahme an Onlineformaten anginge, die Corona-Krise habe das eher noch verstärkt, so Bamberger.

Jaqueline Wagener, Assistenz der Personalleitung bei der Inbatec GmbH aus Hagen sieht das ähnlich: „Die Messe hat uns die Gelegenheit gegeben, das Unternehmen und unsere Ausbildungsberufe zu präsentieren. Die abteilungsübergreifende Vorbereitung und die Teilnahme an der letzten Messe waren bei uns auch eine echte Teambuilding-Maßnahme,“ erzählt sie begeistert. Die Veranstalter bieten den Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Isardigital GmbH und der Plattform Vystem ein ganzes Paket zur Unterstützung an: So gibt es im Vorfeld Online-Schulungstermine zur Plattform und zur digitalen Präsentation. Am Messetag stehen den Unternehmen zwei Videochat-Beratungsräume für 1:1 Gespräche und zwei „2 Vortrags-Slots“ à 30 Minuten zur Verfügung. Interessierte Unternehmen können sich noch bis spätestens Freitag, 12. März, anmelden unter: www.agenturmark.de.

Durch die Beteiligung der Kommunalen Koordinierungen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ des Arbeitsministeriums NRW für Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis sowie den Märkischen Kreis ist die direkte Kommunikation mit den Schulen garantiert.