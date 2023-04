Unterricht mit Knall: Darum ist Gevelsberger Schule beliebt

Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker verwandelt die Turnhalle in „Heckers Hexenküche“

Gevelsberg. Die Pestalozzischule in Gevelsberg ist sehr beliebt. Das hat mehrere Gründe. Einer davon: Ein ungewöhnlicher Unterricht mit Knalleffekt.

Die Pestalozzischule genießt einen guten Ruf in Gevelsberg. Das zeigt sich nicht nur an den vielen Anmeldungen für das Schuljahr 2023/2024, auch der Präsentationstag zur Projektwoche lockt viele Eltern und Interessierte in die Teichstraße.

„Als zertifizierte MINT Schule und Haus der kleinen Forscher wollen wir bei unseren Schülerinnen und Schülern natürlich deren naturwissenschaftliche Interessen und Begabungen fördern und wecken“, erklärt die kommissarische Schulleiterin und Konrektorin Diana Hunold-Heymann. Darum würde man solch eine Forscherwoche zu einem bestimmten Thema auch regelmäßig durchführen. So trägt man Sorge dafür, dass viele Kinder dort abgeholt würden, wo sie gerade sind. Und dies, so sagt sie, sei auch „ganz im Sinne Pestalozzis: Unterricht mit Kopf, Herz und Hand!“.

Unter dem Titel „Sprudelgase“ drehte sich diesmal alles rund ums Wirken von Kohlensäure. Die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 4 haben zum Beispiel die Reaktion des Wassers beim Einstreuen von Zucker und Eintauchen von Rosinen und Nüssen untersucht, berichtet Hunold-Heymann und erinnert sich, dass der Knaller – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Experiment gewesen sei, bei dem man einen Gummihandschuh mit Essig und Backpulver befüllt hat, der sich dann nach dem Verschließen selbst aufblies.

Ein Kommentar der dabei immer wieder zu hören war: „Der geht ja auf, wie ein Kuchen beim Backen“. „Forschen ist toll“ singen alle Schülerinnen und Schüler zur Begrüßung auf dem Schulhof, bevor sie ihren Eltern, Geschwistern und Gästen voller Stolz präsentieren, was eigentlich Chemie ist und wo diese einem im alltäglichen Leben überall begegnet.

Das Gas Kohlenstoffdioxid blubbert in Sprudelwasser und Limonade. Es entsteht beim Auflösen von Brausetabletten in Wasser oder beim Lutschen von Brausebonbons auf der Zunge. Daneben hat man sogar die Gelegenheit, mit dem Wissenschaftsjournalisten Joachim Hecker einen echten Forscher kennenzulernen, der mit seinem Programm „Heckers Hexenküche“ in der Turnhalle für staunende Augen und jeder menge Begeisterung sorgt.

Was passiert in unserem Kopf, wenn wir Knabberzeug knuspern? Wie funktioniert der menschliche Stromkreis? Hecker gibt Aufschluss darüber und bringt es sogar fertig, dass die Kinder am Ende echten Kunstschnee mit nach Hause nehmen dürfen.

Diese „für uns alle“ so spannende und informative Projektwoche, sagt eine strahlende Diana Hunold-Heymann, sei erst der Anfang gewesen für das was noch alles auf ihre Schützlinge wartet. „Natürlich wird es noch so einige schulinterne Aktionen geben.“ Als Beispiele zählt sie unter anderem die Bundesjugendspiele, eine Klangwerkstatt, dass speziell für Grundschulkinder entwickelte Training zur Gewaltprävention „Mut tut gut” sowie die pädagogische Theaterwerkstatt „Mein Körper gehört mir“ auf. Und dann sei das sehr kurze 2. Schulhalbjahr auch schon rum und „wir starten alle in die wohlverdiente Sommerpause“.

Und die wird das gesamte Team der Pestalozzischule mit Sicherheit genießen, da es nach sechs Wochen Sommerferien nämlich eine Mammutaufgabe zu stemmen hat. „Es haben sich 121 Kinder angemeldet, so dass wir für das kommende Schuljahr eine Ausnahme gemacht haben und erstmalig vier statt drei Eingangsklassen bilden.“

Wieso die Schule so beliebt ist, da gibt es nach Aussage von Diana Hunold-Heymann viele Gründe. Zum einen die Lage, die „sehr zentral und durch die Wohnbebauung gut eingebettet und somit fußläufig für viele Kinder gut erreichbar ist“. Zum anderen ließe sich auch bei Elterngespräche immer wieder feststellen, dass „unser Schulprofil zur Attraktivität und Wahl der Schule“ beitrage, so Hunold-Heymann.

Am Ende ist es jedoch der Blick vom Wohnort auf die nächstgelegene Schule, der das ausschlaggebende und rechtssichere Kriterium bei der Entscheidung ist, welches Kind an welcher Schule aufgenommen werden darf und welches nicht. „Wir sind natürlich traurig, dass wir auch Kinder ablehnen mussten“, erklärt sie und schildert, dass es oftmals nicht leicht gewesen sei, eine solche Ablehnung den Eltern zu erklären.

Die entsprechenden Vorbereitungen zur Begrüßung der i-Dötzchen laufen bereits auf Hochtouren, auch wenn man vor der Herausforderung bezüglich „der personellen Besetzungsfrage sowie einer guten Nutzung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten“ stehe. „Wir sind aber sicher, dass wir es meistern können“, schaut Hunold-Heymann abschließend zuversichtlich in die Zukunft und hofft insgeheim „auf eine zeitnahe Nutzung“ des gegenüberliegenden Neubaus für den Offenen Ganztag, der „langsam Gestalt annimmt und uns ausreichend Platz“ bietet.

