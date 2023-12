Unwetter: Überschwemmte Straßen und entwurzelte Bäume

Ennepetal/Gevelsberg Viel zu tun für die Feuerwehr: Dauerregen und Sturm haben in Ennepetal und Gevelsberg am Wochenende für weitere Einsätze gesorgt.

Weil am Talsperrenweg in Hasperbach die Fahrbahn überspült war, musste die Feuerwehr Ennepetal am Samstagmorgen, 23. Dezember, um 6.52 Uhr ausrücken. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache, die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, reinigten die Straßenabläufe, weil die Fahrbahn einige Zentimeter hoch unter Wasser stand. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Kurz darauf, um 8.15 Uhr wurde die Feuerwehr erneut nach Hasperbach gerufen. Dort war eine Straße überspült worden, weil im benachbarten Bachlauf ein Kanalgitter mit Treibgut und Astwerk verstopft war. Die vier Einsatzkräfte entfernten das Treibgut, reinigten den Wasserablauf und beendeten den Einsatz um 8.53 Uhr.

Am Sonntag, 24. Dezember, um 7.05 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem „Baum über Fahrbahn“ an der Heilenbecker Straße alarmiert. Ein etwa 10 Meter langer Laubbaum lag quer über beiden Fahrspuren. Die vier ausgerückten Wehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und entfernten den Baum mithilfe einer Motorkettensäge. Einsatzende war um 7.55 Uhr.

Auch für die Feuerwehr Gevelsberg gab es am Samstag einen wetterbedingten Einsatz. Am späten Nachmittag mussten an der Straße Am Kotten zwei Bäume gefällt werden. Durch Wind und den aufgeweichten Boden waren die Bäume samt Wurzelteller in Schräglage gebracht worden, hingen ineinander und drohten auf die Straße zu fallen.

