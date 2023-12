Unwetterwarnung für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Nach dem ergiebigen Dauerregen steigt unter anderem der Pegel der Ennepe (hier ein Archivbild von Januar 2023 aus dem Bereich Ahlhausen) an.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag.

Die neue Warnung, die am Samstagabend auch über die Nina-WarnApp verbreitet worden ist, gilt von Sonntag, 24. Dezember, 6 Uhr, bis Montag, 25. Dezember, 18 Uhr, für zahlreiche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalens, darunter auch Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Demnach sei weiterhin mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, bei dem nochmals Niederschlagsmengen von bis zu 35 Liter pro Quadratmeter erwartet werden. In Staulagen können auch 45 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. Bis dato seien bereits 60 bis 100 Liter beobachtet worden.

Lesen Sie auch:

Ennepetal: Das Stühlerücken bei Dormakaba geht weiter

Schwelms Weihnachtshaus: „Ich nenne mich Clark Griswold“

Heiligabend in der Kneipe: Besondere Momente im Pub 18

Windrad für Schwelm? Darum liegen die Flügel in Linderhausen

Schon für die Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Ennepetal und Schwelm eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Für Gevelsberg war eine amtliche Warnung vor Dauerregen für die Zeit von Freitag, 16.35 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, verbreitet worden.

In Verbindung mit der Unwetterwarnung weist der DWD auf mögliche Gefahren hin: In Folge des Dauerregens seien unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich (Details unter www.hochwasserzentralen.de). Es könnten zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Die Bevölkerung wird aufgefordert, alle Türen und Fenster zu schließen.

Weitere Informationen zur Wetterlage sind zu finden auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes unter www.dwd.de oder in der App WarnWetter.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm