„Ur-Ennepetalerin“ Margarete Jüngermann wird 95

Ennepetal. Sie ist bekannt und beliebt. Die „Ur-Ennepetalerin“ Margarete Jüngermann vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Margarete Jüngermann, geborene Schönstädt, die Am Kamp in Ennepetal-Voerde wohnt, wird heute, am 16. Dezember, stolze 95 Jahre.

Sie ist Ur-Ennepetalerin, die bekannt und beliebt ist. Mit Ehemann Karl Johannes ist sie mehr als 70 Jahre glücklich verheiratet.

Die Altersjubilarin hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. Früher habe sie gern Touren ins Sauerland unternommen. Heute genieße sie es, in den warmen Monaten im Garten zu sitzen und die Blumenpracht zu betrachten. Viele Jahre gehörte Margarete Jüngermann zur TG Voerde. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehörte die Gartenarbeit.

