Fast jeder Gevelsberger kennt ihn vom Sehen. Seit Montagmorgen ist „Herr Lusebrink“ von der Bildfläche verschwunden. Zu seinem eigenen Schutz, weil er Opfer einer Sachbeschädigung wurde. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde er von Unbekannten in zwei Teile gebrochen. Nur noch die einbetonierten Beine des Alltagsmenschen sind noch zu sehen. Der Oberkörper steht nun im Hausflur des Steuerberaterbüros an der Mauerstraße. Der Sachschaden ist groß und die Polizei ermittelt. Vor allem aber der ideelle Verlust wäre unbezahlbar, wenn die Figur nicht mehr zu reparieren sein sollte. Dieser mutwillige Akt der Zerstörung ärgert die Eigentümer des Büros Hellkötter, Zippmann, Röse und Scholkmann. Vor allem aber macht er sie traurig.

Kein Dumme-Jungen-Streich

„Herr Lusebrink“ tauften die Inhaber des Steuerberaterbüros Hellkötter, Zippmann, Röse und Scholkmann den Alltagsmenschen. Foto: Privat / WP

„Seit acht Jahren steht Herr Lusebrink hier“, sagt Michael Röse. So sei der Alltagsmensch damals getauft worden, weil er am Lusebrink steht. Röse betont: „Herr Lusebrink ist uns sehr ans Herz gewachsen.“ Die Steuerberaterin Claudia Scholkmann erklärt, dass Herr Lusebrink regelrecht zum Team gehöre und dass das, was passiert sei, sie alle sehr traurig stimme. In der Hoffnung, dass die Figur repariert werden kann, hätte sie sich direkt am Morgen bei der Künstlerin Christel Lechner per Mail gemeldet. Es ist nicht das erste Mal, dass der Alltagsmensch an der Mauerstraße beschädigt wurde. Vor einigen Jahren sei er schon einmal umgestoßen worden, weshalb die Figur daraufhin am Boden befestigt wurde. Dieses Mal ist der Schaden massiv – und die Aktion alles andere als ein „Dumme-Jungen-Streich.

„Wir haben die Figur damals aus Werbegründen gekauft“, sagt Michael Rose. Als Hingucker vor dem Büro. Mehrere tausend Euro hatte sie damals gekostet, eine Investition, die vor allem den Fußgängern und Autofahrern an der Mauerstraße Freude macht. „Viele dachten am Anfang, dass ich das sei“, sagt Michael Röse und lacht. Sein Doppelgänger, passend mit der Aktentasche und Jackett. „Herr Lusebrink“ wurde Gesprächsthema und Teil des Büros, das seit 1971 in Gevelsberg ansässig ist.

18 Figuren im städtischen Besitz

Michael Röse glaubt, dass Jugendliche für den Schaden verantwortlich sind und will ihnen die Chance geben, sich im Büro zu melden. Er sagt, dass es möglicherweise Videoaufnahmen gebe, die den Vorfall zeigen, und er den Tätern 14 Tage Zeit gebe, zu handeln. Mehr will er nicht sagen, nur so viel: Wenn sich die Täter melden, stellt er in Aussicht, die Anzeige zurückzuziehen. Immer wieder wurden Alltagsmenschen in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet beschädigt. Die Stadt hat alleine 18 Stück. Die meisten von ihnen werden aber noch in diesem Monat in ihr Winterquartier bei den Technischen Betrieben gebracht, um sie vor dem Frost zu schützen.

Seit 2011 in der Stadt Alltagsmenschen – so nennt die Wittener Bildhauerin Christel Lechner ihre Skulpturen, die seit 2011 im Stadtbild von Gevelsberg zu sehen sind. An verschiedenen Standorten im Stadtgebiet werden ihre Figuren so integriert, als begegneten die Bürgerinnen und Bürger ihren Nachbarn und Mitmenschen beim täglichen Gang durch die Stadt.

Zum 125-jährigen Bestehen der Stadt bevölkerten die Alltagsmenschen zum ersten Mal die Innenstadt. Deren Schöpferin Christel Lechner zeigte in Gevelsberg mit ihrer Ausstellung 75 lebensgroße Figuren aus Beton. Dank einer großangelegten Spendenaktion konnten 18 Alltagsmenschen dauerhaft bleiben. Viele weitere wurden von Privatpersonen gekauft.