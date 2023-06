Vandalismus: Ennepetal-Schriftzug aus Blumen zerstört

Ennepetal. Unbekannte haben den Schriftzug „Ennepetal“ an der Neustraße, in Sichtweite des Hauses Ennepetal, zerstört – kurz nachdem das Werk vollendet war.

Kräfte der Gebal hatten zum Wochenbeginn am Schriftzug an der Neustraße gearbeitet, wieder den Rasen ausgestochen und mit Eisbegonien bepflanzt und damit den Stadtnamen gebildet. Ein bunter Farbklecks, der Fußgängern und Autofahrern bereits seit einigen Sommern immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

+++ AVU steigert Gewinne in der Energiekrise um Millionen +++

In diesem Jahr währte die Freude nur kurz. In der Nacht zum Mittwoch wurden die Eisbegonien aus ihrem Pflanzbeet gerissen und weiträumig in der Umgebung verteilt.„Ich kann nicht verstehen, was diese Menschen antreibt, so etwas zu zerstören“, empört sich Armin Schütz von der Gebal.

Mitarbeiter der Gebal haben den Schriftzug nahe dem Haus Ennepetal inzwischen wieder hergestellt. Foto: Stadt Ennepetal / Privat

Bürgermeisterin Imke Heymann ergänzt: „Für diese hirnlosen Taten fehlen mir die Worte. Solche Sachbeschädigungen verderben den Menschen in unserer Stadt die Freude an diesen schönen Dingen“.

+++ Schöner, steiler, geiler: Gevelsberger Kirmes steht +++

Am Mittwoch haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gebal die Eisbegonien eingesammelt und wieder eingepflanzt, fehlende Blumen wurden ergänzt. Arnim Schütz und Bürgermeisterin Imke Heymann hoffen nun, dass der Schriftzug nicht noch einmal zerstört wird. Übrigens blieb es nicht nur bei der Zerstörung des Schriftzuges. Auch am Busbahnhof und an der Kreuzung Neustraße/Mittelstraße wurden Blumen herausgerissen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm