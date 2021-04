VER: Busse im EN-Kreis fahren wieder nach Schulfahrplan

Ennepe-Ruhr. Neuigkeiten im ÖPNV im Ennepe-Ruhr-Kreis: Ab dann fahren die Busse wieder nach dem Schulfahrplan.

Am heutigen Montag, 19. April, gehen große Teile der Schülerinnen und Schüler im Betriebsgebiet der VER wieder in den Präsenzunterricht. Aus diesem Grund wird die VER ihr Verkehrsangebot erneut an die Gegebenheiten anpassen und verkehrt ab heute nach vollständigem Schulfahrplan.

Die nach den Sommerferien eingerichteten Corona-Verstärkerfahrten werden ebenfalls wieder mit ins Fahrplanangebot aufgenommen. Die Fahrten auf den Nacht-Express-Linien 1 und 4 werden nicht angeboten. Der Betrieb auf der Linie 552 endet weiterhin freitags, samstags und vor Wochenfeiertagen um 23.48 Uhr an der Haltestelle „Gevelsberg Lusebrink“.

Alle Fahrmöglichkeiten gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft und der VER-App. Einsatzwagenfahrpläne zu einzelnen Schulstandorten sind auf der VER-Homepage unter www.ver-kehr.de zu finden.