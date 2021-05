VER Ennepetal: Kunden-Center am Wuppermannshof wieder offen

Ennepetal. Die VER in Ennepetal hatte geplant neue Räume zu finden – die Pläne schlugen fehl. Das sind die Öffnungszeiten am Wuppermannshof

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) eröffnet wieder ihr Kunden-Center in Ennepetal – am alten Standort im Verwaltungsgebäude neben dem Busdepot am Wuppermannshof.

Nachdem es in den zurückliegenden Monaten unter anderem aufgrund der pandemiebedingten Rahmenbedingungen nicht gelungen sei, neue zentral gelegene Räumlichkeiten in Ennepetal anzumieten, habe man sich dazu entschlossen, seine Türen für Kundinnen und Kunden wieder am Wuppermannshof 7 zu öffnen, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Ursprünglich hatte die VER geplant, in neue Räume im Ennepetal City-Center am Marktplatz in Milspe zu ziehen. Diese Pläne zerschlugen sich allerdings.

Montags bis freitags geöffnet

Ab sofort können daher im altbekannten Kunden-Center von montags bis donnerstags zwischen 8 und 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 13.15 Uhr Fragen rund um Tickets, Tarife und Verbindungen gestellt oder zum Beispiel ein Ticket 2000 erworben werden. Darüber hinaus weist die VER darauf hin, dass als Alternative auch die VER-App alles biete, was man für eine entspannte Fahrt mit dem Bus brauche.

