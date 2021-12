VER-Regeln: Schüler benötigen 3G-Nachweis

Schüler benötigen in der Ferienzeit einen 3G-Nachweis.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die VER informiert: Für Schüler, die in den Ferien mit dem Bus fahren möchten, benötigen einen 3G-Nachweis.

In wenigen Tagen beginnen die Ferien. Schüler, die in dieser Zeit weiterhin mit dem Bus unterwegs sein wollen, bittet die VER sich rechtzeitig auf eine veränderte Regelung beim 3G-Nachweis einzustellen: Der Schülerausweis gilt dann nicht als Testzertifikat. Schüler benötigen in dieser Zeit einen 3G-Nachweis.

