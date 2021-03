Die Polizei gibt bekannt, dass ein Zeuge etwas in der Treppenstraße beobachtet hat.

Polizei Verdächtiger blauer Sprinter in Gevelsberg

Gevelsberg. Ein verdächtiger blauer Sprinter war in der Gevelsberger Treppenstraße unterwegs.

Zwei Männer die einen blauen Sprinter fuhren, versuchten vergeblich in die Ladefläche eines geparkten Lkw einzubrechen. Das beobachtete am Mittwoch ein 52-jähriger Gevelsberger, gegen 21.30 Uhr, in der Treppenstraße.