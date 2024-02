Verdi ruft erneut zum Streik im Nahverkehr auf

Ennepe-Ruhr-Kreis Tarifverhandlungen werden am Donnerstag auch im Ennepe-Ruhr-Kreis den ÖPNV lahmlegen. Folgen für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal erheblich.

Die Tarifverhandlungen gehen in die zweite Runde, und Verdi ruft erneut Beschäftigte im Nahverkehr zu Warnstreiks auf. Am 16. Februar findet die 2. Verhandlungsrunde für die Beschäftigen der kommunalen Nahverkehrsbetriebe mit dem KAV NW in Bochum statt, dabei geht es um deutliche Verbesserungen des Manteltarifvertrags. Verdi erhöht nunmehr den Druck auf die Arbeitgeber und ruft landesweit und somit auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zu Warnstreiks am Donnerstag, 15. Februar, auf.

Hieran beteiligen sich auch die Nahverkehrsbetriebe des Verdi-Bezirks Südwestfalen, somit also auch Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER). „Das Verhalten der Arbeitgeber, auf die berechtigten Forderungen der Beschäftigten nicht einzugehen, sondern zudem mit Gegenforderungen zu reagieren, die faktisch dann auch noch zu weiteren Belastungen der Beschäftigten führen, macht einen weiteren Warnstreik unbedingt erforderlich“, so Nils Graf, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Verdi-Bezirk Südwestfalen. „Eine Verlängerung der Arbeits- und Lebensarbeitszeit, wie derzeit von den Arbeitgebern gefordert wird, führt unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels in diesem Bereich. Die Haltung der Arbeitgeber macht deutlich, dass sie die Probleme der Branche und die Bedeutung der Verkehrswende zur Erreichung der Klimaziele offenbar noch nicht verstanden haben oder zumindest nicht ernst genug nehmen“, so Graf weiter.

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) teilt zum Streik mit. „Aufgrund des von Gewerkschaftsseite angekündigten Warnstreiks können am Donnerstag, 15. Februar, im gesamten VER Betriebsgebiet keine Busfahrten angeboten werden können. Dies betrifft den Zeitraum vom Betriebsbeginn bis Betriebsende. Auch Fahrten, die durch Fremdunternehmen im Auftrag der VER durchgeführt werden, entfallen am genannten Tag. Die alternativen Bedienungsformen wie der Flux-Fux, das Anruf-Sammel-Taxi und der Taxi-Bus sind ebenfalls von den Streikausfällen betroffen.“ Aufgrund des Warnstreiks seitens der Gewerkschaft entfielen sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Es könne zudem zu Einschränkungen in den VER-Kunden-Centern kommen.

In NRW fordert ver.di in den laufenden Tarifverhandlungen folgende Verbesserungen: Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV, identischer Ort für Arbeitsbeginn und -ende, Zulage ab dem 1. Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst, 100 Prozent Jahressonderzahlung, Überstunden ab der 1. Minute und in der individuellen Stufe ohne Abzug, Zulage für Vorhandwerker, Gruppenführer und Teamleiter nach individueller Stufe.

Folgende Nahverkehrsbetriebe werden zum Streik aufgerufen: MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (Lüdenscheid), Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal) und Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen).

