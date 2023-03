Verdi-Streik auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Eindrücke eines vergangenen Verdi-Warnstreiks in Hagen. Auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal ruft die Gewerkschaft wieder zum Streik auf.

Ennepe-Ruhr. Die Gewerkschaft Verdi ruft kommende Woche auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zum Streik auf. Das sind die ersten Infos.

Nach dem aus Gewerkschaftssicht unseriösen Angebot der Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes werden am Dienstag, 21.03.2023 mehr als 30 000 Streikende zu den landesweiten Kundgebungen in Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Köln erwartet. In Westfalen werden alle Dienststellen und Betriebe im Geltungsbereich des TVÖD zum Warnstreik aufgerufen – also auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

„Die Warnstreiks der letzten Wochen haben gezeigt, dass eine enorme Bereitschaft der Beschäftigten zur Durchsetzung der berechtigten Tarifforderung besteht. Die Arbeitgeber dürfen sich der Realität nicht länger verschließen und müssen den Ernst der Lage begreifen“, so die stellvertretende Geschäftsführerin des Verdi-Bezirk Südwestfalen, Bettina Schwerdt.“ Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) erhöht vor der dritten Verhandlungsrunde daher noch einmal den Druck und ruft die Beschäftigten aus vielen TVöD-Bereichen (unter anderem Stadtverwaltungen, kommunale Betriebe, Kitas, Jobcenter, Sparkassen) zum Streik auf.

Lesen Sie auch:

Für Bürgerinnen und Bürger wird es an diesem Tag erhebliche Einschränkungen in ganz NRW geben. „Wir werben bei den Bürgerinnen und Bürger im Land um Verständnis für die Streikaktionen. Von den Tarifverhandlungen sind 640 000 Angestellte in den Kommunen und des Bundes allein in NRW betroffen. Sie haben das Recht auf eine faire Gehaltserhöhung in diesen schwierigen Zeiten“, so Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin.

Busse, Kitas, Müllabfuhr

Der Verdi-Bezirk Südwestfalen ruft Beschäftigte in den Regionen Siegen-Wittgenstein/Olpe, Hagen, Ennepe Ruhr und dem Märkischen Kreis die Beschäftigten der Kommunen, im Nahverkehr, der Ver- und Entsorgung und anderen Bereichen zum Streik auf. „Wir gehen davon aus, dass die Busse im Depot bleiben, viele Kitas geschlossen sein werden, die Mülltonnen nicht geleert werden und städtische Dienstleistungen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen“, beschreibt die Gewerkschafterin die Auswirkungen. Die Streikenden aus den Regionen Hagen, Ennepe Ruhr und Märkischer Kreis werden am Dienstag in Gelsenkirchen und die Streikenden aus Siegen-Wittgenstein/Olpe in Köln an einer der drei landesweiten Demonstrationen und Kundgebungen teilnehmen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Das Angebot der Arbeitgeber sieht bisher eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vor. Dazu soll eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro kommen. „Damit sind wir von einem Inflationsausgleich noch weit entfernt“, so Landesbezirksleiterin Schmidt. ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten.

Die Verhandlungen werden vom 27. März bis 29. März fortgesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm