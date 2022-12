Verdorbenes Essen? Flüchtlinge mit Lebensmittelvergiftung

Ennepetal. Großeinsatz für den Rettungsdienst in einer Flüchtlingsunterkunft in Ennepetal: Mehrere Personen klagen über Übelkeit und Erbrechen.

War das Essen an Heiligabend verdorben? In einer Flüchtlingsunterkunft in Ennepetal läuft zur Stunde ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst mehrere Menschen, die dort in einer ehemaligen Schule untergebracht sind, klagen über Symptome wie Übelkeit und Erbrechen. Die Einsatzkräfte gehen von einer Lebensmittelvergiftung aus.

Die ersten Beschwerden kamen nach dem Mittagessen. Vermutlich könnte die aufgewärmte Suppe mit Fleischeinlage die Ursache sein, so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort auf Nachfrage. Derzeit werden sieben Menschen aus der Unterkunft vom Rettungsdienst betreut. Insgesamt befinden sich 50 Menschen in der Unterkunft.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich die Zahl der Betroffenen erhöht, weil das Essen zu verschiedenen Zeiten ausgegeben wurde. Die Bewohner werden vor Ort unter der Leitung mehrerer Notärzte behandelt – ein Transport in ein Krankenhaus ist zurzeit nicht vorgesehen.

