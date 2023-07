Die Polizei winkt Autofahrer auf dem Verkehr (Symbolfoto). Bei einer Verkehrskontrolle in Schwelm ist ein Fahrer vor der Polizei geflohen.

Polizei Verkehrskontrolle in Schwelm: Verfolgung mit der Polizei

Schwelm. Die Polizei hält einen Mann in Schwelm für eine Verkehrskontrolle an. Der tritt aufs Gas und macht sich aus dem Staub. Er hat etwas zu verbergen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kölner Straße in Schwelm sollte durch Einsatzkräfte vor Ort am vergangenen Freitag gegen 14.50 Uhr ein Renault angehalten werden, der die Berliner Straße in Fahrtrichtung Wuppertal befuhr. Der 28-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich der Kontrolle durch eine Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf.

Auf der Flucht missachtete der Ennepetaler mehrfach Rotlicht anzeigende Ampeln und gefährdete diverse Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Gefährlichkeit wurde die Verfolgungsfahrt der eingesetzten Polizeikräfte beendet. Kurz darauf kollidierte der Renault im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Hattinger Straße mit einem Lkw sowie einem Pkw. Der 28-Jährige versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Beamten erreicht und festgenommen werden. Seine 28-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls festgenommen.

Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der Renault als gestohlen gemeldet war und zur Fahndung ausgeschrieben. Darüber hinaus war der Ennepetaler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte den Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

