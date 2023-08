Verkehrskonzept für Schwelmer Innenstadt: So geht’s weiter

Schwelm. Schwelm braucht ein neues Parkraum- und Mobilitätskonzept: Nun gibt es einen Termin, der insbesondere für die Bürger wichtig ist.

Um Maßnahmen zu entwickeln, wie die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm künftig ihre Wege sicherer, flexibler und umweltgerechter zurücklegen können, hatte die Stadt Schwelm 2021 das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro BSV aus Aachen mit der Erarbeitung eines Parkraum- und Mobilitätskonzeptes beauftragt. Ziel des Mobilitätskonzeptes ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen mit einem Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im gesamten Stadtgebiet.

Mit dem innerstädtischen Parkraumkonzept sollen Vorschläge für eine etwaige Parkraumbewirtschaftung und ein Parkleitsystem, und ebenso zur fußläufigen Erreichbarkeit bestehender und geplanter Parkplätze und Parkhäuser erarbeitet werden.

Um die Schwelmerinnen und Schwelmer bei der Lösungssuche einzubeziehen, wurde Mitte 2021 eine Online-Öffentlichkeitsbefragung durchgeführt. Damals gaben die Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Anregungen, die in das Konzept eingearbeitet wurden. In der Folge wurde im April 2023 ein weiterer Bürgerworkshop durchgeführt. 100 Bürgerinnen und Bürger sowie Einzelhändlerinnen und Einzelhändler fanden den Weg in den Ratssaal, wo sie ihren Vorstellungen zum zukünftigen Verkehr in ihrer Stadt durch zahlreiche Ideen, Anregungen und Hinweisen Ausdruck gaben.

Bürgerbeteiligung

Die Ergebnisse aus der ersten Bürgerbeteiligung und der durchgeführten Parkraumerhebung durch das Büro BSV wurden anhand einer Präsentation vorgestellt. Danach diskutierte man weiter. Eingeteilt in Kleingruppen durchliefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf Stationen zu den Themen Fußgängerverkehr, Radverkehr, Öffentlicher Verkehr, Kfz-Verkehr, ruhender Kfz-Verkehr.

An diesen Stationen erörterten sie mit den Mitarbeitern des Büros BSV und der Stadtverwaltung Ideen, Maßnahmen und Vorstellungen für die Zukunft. Die ausgesprochen vielfältigen Rückmeldungen und Anregungen aus der Bürgerschaft (Online-Beteiligung und Workshop) werden nun in Einzelmaßnahmen überführt.

Weiterer Workshop

Die Ausarbeitungen werden aktuell mit der Stadtverwaltung abgestimmt und dann im Rahmen eines weiteren Bürger-Workshops vor- und zur Diskussion gestellt. Zu dieser Zusammenkunft lädt die Stadtverwaltung Schwelm schon jetzt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für den 25. September ins Rathaus (Sitzungssaal, 2. OG, VG I, Hauptstraße 14, 58332 Schwelm) ein.

Das Protokoll des Bürger-Workshops, die vorgestellten Plakate, die Präsentation der Veranstaltung sowie das im Nachgang zur Veranstaltung von der Werbegemeinschaft Schwelm erarbeitete Verkehrskonzept können abgerufen werden: www.schwelm.de/bauen-wohnen-wirtschaft/stadtplanung/parkraum-mobilitaetskonzept.

Der Abschluss des Parkraum- und Mobilitätskonzeptes wird voraussichtlich im Herbst/Winter dieses Jahres erfolgen.

