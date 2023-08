Verkehrswende: Stadt Schwelm nennt Lösungen für Innenstadt

Schwelm. Wie fließt in Schwelms Innenstadt in Zukunft der Verkehr? Die Stadt hat erklärt, welche Lösungen und neue Angebote geplant sind.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer hat bei dem Arbeitstreffen nicht nur die Verkehrswende am Bahnhof in der Präsentation kennengelernt, sondern auch das Parkraum- und Mobilitätskonzept der Stadt Schwelm. So sei ein Ziel des Konzeptes, den Bahnhof verkehrlich an die Innenstadt anzuschließen.

Die Leiterin des Fachbereiches Planen, Bauen und Umwelt in der Stadtverwaltung, Tanja Hühner, nannte einen möglichen Shuttle-Verkehr, sprach von Sammelfahrten, Carsharing und Bikesharing, all das, was übrigens im Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof angeboten werden soll. Tepass-Autohaus-Inhaber Marcus Lusebrink wird all diese Dienstleistungen und noch mehr mit seinem Unternehmen dort bereithalten, wie er zuvor bekannt gemacht hatte.

Lesen Sie auch: Schwelms „neuer“ Bahnhof: Dann soll er endlich fertig sein

Tanja Hühner denkt auch an On-Demand-Verkehr, wie ihn die VER in Ennepetal auf der Linie nach Breckerfeld Samstag abends und an Sonntag- und Feiertagen schon erfolgreich durchführe, übrigens in Kooperation mit der Tepass-Gruppe. Festgestellt wurde in Schwelm, dass derzeit keine Buslinien durch die zentrale Innenstadt führen.

Wie die Präsentation von Tanja Hühner aufzeigte, sollten grundsätzlich die VER-Linienführungen, Bedienzeiten und Taktungen überprüft werden. Ziel sei auch die Ausweitung von „alternativen öffentlichen Mobilitätsformen“.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Der Radverkehr soll eine große Rolle spielen. Ziel sei ein Radwegenetz mit Haupt- und Nebenrouten und Anbindung an das übergeordnete (Freizeit-) Radnetz. Rund 6000 Pendler, so sagte es der 1. Beigeordnete Ralf Schweinsberg, würden täglich den Bahnhof nutzen. Tanja Hühner kann sich vorstellen, dass viele von ihnen mit dem Rad vom Bahnhof zur Arbeit in Schwelm oder umgekehrt fahren würden, wenn genügend sichere und witterungsgerechte Fahrradabstellanlagen vorhanden seien.

„Wir wollen die Bürger bei unseren Planungen mitnehmen und auch eine Aufbruchstimmung erzeugen“, sagte sie beim Arbeitstreffen, an dem auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Schwelm, Marcel Gießwein, teilnahm.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm