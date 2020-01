Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verleihung der Sessionsorden

Präsident Dirk Wenzel war der Mann, der beim Karneval der KG Hippendorf im Zentrum für Kirche und Kultur auch Sessionsorden unter Beifall der vielen Gäste an Frau und Mann brachte.

Geehrt wurden damit das Gevelsberger Prinzenpaar Jürgen III. und Anja III. sowie die Prinzenbegleitung Tina Hoppe und Diethelm Hellwig, die Bühnentechniker Daniel Belz und Friedhelm Bauerdick, Thomas Naydowski (Vorsitzender VfL Turnen), Gerd Laake (Geschäftsführer KG Hippendorf), Claus Jacobi (Bürgermeister), Hubertus Kramer (Landtagsabgeordneter), Sabine Kelm-Schmidt (stellv. Landrätin), Stefan Biederbick (stellv. Bürgermeister), Uwe Kraftscheck (Vorsitzender Taubenväter), Susanne Schumacher (Vorsitzende „pro City“), Kirsten Niesler (Vorsitzende Verschönerungsverein), Bernd Matthäi (Gevelsberger Hammerschmied) und die „Freude und Frohsinn“-Ordensträger Dieter Krakrügge, Werner Blömer, Werner Tasbier, Kurt Schlemmer und Daniela Alze.

Das Prinzenpaar Jürgen III. und Anja III. verliehen Prinzenorden an den Sitzungspräsidenten Dirk Wenzel, an das Prinzenpaar von 2019, Nils und Jenny, an den Vorsitzenden der KG Hippendorf Paul-Werner Herguth und an den „Hippendörfer“ Sebastian Wies.