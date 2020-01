Gevelsberg. Zwei Verletzte sind die Bilanz eines heftigen Unfalls in Gevelsberg. Laut eigener Angabe war der Verursacher am Steuer eingeschlafen.

Verletzte: Ennepetaler schläft in Gevelsberg am Steuer ein

Sogenannter Sekundenschlaf hat laut Angaben des Verursachers in Gevelsberg einen Unfall ausgelöst.

Am Montagnachmittag fuhr ein 20-jähriger Ennepetaler mit seinem VW Golf auf der Wittener Straße am Börkey in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige schlief nach eigenen Angaben kurz am Steuer ein und geriet dabei über die Sperrfläche in den Gegenverkehr.

Er stieß mit dem Mercedes einer 55-Jährigen zusammen, die im Gegenverkehr an der Einmündung zur Asbecker Straße an einer Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 55-Jährige leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.