Ein Fahrzeug der Feuerwehr (Symbolfoto). Die Einsatzkräfte in Ennepetal haben am frühen Morgen einen Hund gerettet, der als verletzt gemeldet wurde.

Entlaufen „Verletzter“ Hund in Ennepetal: Happy End in Feuerwache

Ennepetal. Die Feuerwehr hat in Ennepetal einen entlaufenen Hund gerettet, der als verletzt gemeldet wurde. In der Feuerwache kommt es zum Happy End.

Zwei gute Wendungen in einer Geschichte, die ganz anders hätte enden können: Die Feuerwehr in Ennepetal wurde am frühen Montag Morgen in die Wilhelmstraße in Voerde gerufen, weil von dort ein freilaufender, offensichtlich verletzter Hund beobachtet wurde, der dringend Hilfe benötige.

Lesen Sie auch:

Die Meldung ging bei der Wache um 4.54 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich zum Glück raus, dass der Hund augenscheinlich unverletzt war. Die Einsatzkräfte nahmen das Tier an sich und brachten es erst einmal zur Hauptwache, um es dort dem zuständigen städtischen Bereitschaftsdienst vom Ordnungsamt zu übergeben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Zur Übergabe und zu einer weiteren Verbringung ins Tierheim bzw. in einer entsprechenden Tierbetreuungsstellen kam es aber nicht. Denn inzwischen hatte sich das Frauchen des entlaufenen Hundes gemeldet, die ihren Vierbeiner persönlich und unter großer Erleichterung bei der Wache abholte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm