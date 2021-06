Unfall Verletzter in Gevelsberg: 16-Jährige kracht mit Auto in BMW

Gevelsberg. Ungebremst fuhr eine 16-Jährige auf der Hagener Straße mit einem Auto in das Heck eines BMW.

Warum die 16-Jährige derart abgelenkt war, dass sie nicht mitbekommen hat, dass vor ihr ein BMW stark abbremsen musste, darüber lässt sich nur spekulieren. Fakt ist: Sie fuhr in Gevelsberg mit ihrem Auto völlig ungebremst auf den BMW auf, so dass dessen Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die 16-jährige Gevelsbergerin war am Samstagvormittag um 11.20 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Hagener Straße unterwegs. Dies ist ein auf 45 km/h beschränktes Sonderfahrzeug in Pkw-Form gewesen, mit dem bereits auch 16-Jährige mit dem entsprechenden Führerschein am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

Rückstau am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr an der Vogelsanger Straße kurz vor der Stadtgrenze nach Hagen, war es zu einem Rückstau gekommen, weshalb der BMW-Fahrer seinen Wagen bis fast zum Stillstand abbremsen musste. Das Mädchen war offenbar derart abgelenkt vom Straßenverkehr, dass sie überhaupt gar nicht bemerkte, was vor ihr passiert, denn laut Polizeiangaben fuhr sie dem Vordermann „ungebremst“ ins Heck.

Der 46-jährige BMW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung brauchte er aber glücklicherweise nicht. Er klagte aufgrund des Aufpralls über Nackenschmerzen. Die Unfallverursacherin blieb bei dem Zusammenstoß zum Glück komplett unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

