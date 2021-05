Vermisst: Die Polizei sucht Timo D. (32) aus Ennepetal

Ennepetal. Die Polizei sucht nach Timo D. aus Ennepetal, der geistig eingeschränkt ist und sich möglicherweise in Gefahr befindet.

Mit einem großen Aufgebot insbesondere im Nahbereich um seine Wohnadresse in der Kirchstraße in Ennepetal sucht die Polizei nach Timo D. (33). Der geistig eingeschränkte Mann wird seit Donnerstagabend vermisst und befindet sich möglicherweise in Gefahr. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Donnerstagabend, dem 27. Mai um 20 Uhr wird der 33-Jährige vermisst. Ob er sich noch in Ennepetal befindet, ist nicht klar, dennoch konzentriert sich die Suche derzeit auf die Klutertstadt. „Jegliche Hinweise, die mit seinem Verschwinden in Verbindung stehen könnten, richten Sie sich bitte an die Polizeiwache Ennepetal telefonisch unter 02333/91664000“, sagt Sonja Wever. Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr.

Das äußere Erscheinungsbild von Timo D. soll nach aktuellen Erkenntnissen wie folgt sein: 1,82 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare. Er trug zuletzt eine dunkelblaue Steppjacke, schwarze Jeans und schwarze Gummistiefel. „Zurzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet“, sagt Wever. Es steht im Raum, dass er sich selbst etwas antun könnte. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe, um den derzeitigen Aufenthaltsort von Timo D. zu ermitteln.

