Vermisster 85-jähriger Gevelsberger gefunden

Der als vermisst gemeldete 85 Jahre alte Mann aus Gevelsberg wurde gefunden und in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Gevelsberg. Der 85-Jährige aus Gevelsberg war nach einem Spaziergang am Samstag nicht zurückgekehrt. Passanten fanden ihn nun in einem schlechten Zustand.

Der als vermisst gemeldete 85 Jahre alte Mann aus Gevelsberg ist wieder da. Passanten haben ihn am Montagabend in der Nähe der Stefansbecke gefunden. Das teilte die Polizei mit. Sein Zustand soll den Beamten zufolge lebensbedrohlich gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte den 85-Jährigen mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Der Mann wurde am Samstag, 19. Dezember, von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Er sei von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Grundsätzlich sei er in der Umgebung seines Wohnortes gut orientiert, es könne aber eine spontane Verschlechterung seiner Demenzerkrankung eingetreten sein.