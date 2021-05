Verschiebung der Müllabfuhr in Ennepetal und Schwelm

Schwelm/Ennepetal. Wegen Christi Himmelfahrt wird in Schwelm und Ennepetal die Müllabfuhr verschoben. Die Verwaltung verweist jetzt schon auf kommende Feiertage.

Aufgrund von Christi Himmelfahrt verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllabfuhr in Ennepetal und Schwelm folgendermaßen:

Schwelm: Wie bereits in den Abfuhrkalendern der Städte und in der AHE-APP angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an Christi Himmelfahrt. Dies bedeutet, dass sich die Abholungen von Donnerstag freitags stattfinden und die Abholungen für Freitag am Samstag vorgenommen werden.

Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH unter www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden. Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf Ihrer Facebook-Seite.

Auch in Ennepetal einen Tag später – Verschiebung auch an Pfingsten

Ennepetal: Auch in Ennepetal fällt aufgrund des Feiertages (Christi Himmelfahrt) die Müllabfuhr (Restmüll) aus. Dadurch verschiebt sich die Abfuhr für die Bezirke 4 und 5 jeweils um einen Tag nach hinten auf Freitag, 14. Mai, beziehungsweise Samstag, 15. Mai.

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang auch schon auf die Regelungen für die kommenden Feiertage hin. Am Pfingstmontag, 24. Mai, fällt die Abfallentsorgung (Restabfall) ebenfalls aus. Dadurch verschiebt sich in der 21. Kalenderwoche die Abfuhr für alle Bezirke um einen Tag nach hinten.

Am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), fällt die Abfallentsorgung (Bioabfall, gelber Sack und Papierabfall) im Abfuhrbezirk 4 aus und wird am darauf folgenden Freitag, 4. Juni, nachgeholt. Dadurch verschiebt sich im Abfuhrbezirk 5 die Entsorgung ebenfalls um einen Tag nach hinten, auf Samstag, 5. Juni.

