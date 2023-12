Versuchter Einbruch in Schwelmer Weingeschäft

Wie auf diesem Symbolfoto zu sehen, versuchten Unbekannte durch das Aufhebeln der Eingangstür in ein Weingeschäft an der Gerichtsstraße in Schwelm einzubrechen.

Schwelm Unbekannte versuchen Eingangstür des Geschäftes an der Gerichtsstraße aufzuhebeln.

Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag, 5. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, 11 Uhr, in ein Weingeschäft an der Gerichtsstraße in Schwelm einzudringen. Der oder die Täter versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Unbekannten flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

