Versuchter Polizisten-Mord Gevelsberg: Vitalij. K. schweigt

In Hagen begann nun der Prozess gegen Vitalij K., der auf der Flucht versucht haben soll, mehrere Polizisten zu erschießen.

Gevelsberg/Hagen. Auf Krücken gestützt betritt Vitalij K. (37) den Gerichtssaal. Die Schmerzen und Einschränkungen werden ihn wohl für den Rest seines Lebens an die Nacht erinnern, als die Kugel des SEK-Mannes in seinen rechten Oberschenkel einschlug; die Nacht, als der Ennepetaler versucht haben soll, mehrere Polizisten zu erschießen. Zum Prozessstart vor dem Hagener Landgericht hüllt sich der Mann, dessen Tat bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, in Schweigen.

Untersetzt mit fast bubihaften Gesichtszügen, die sich rund um die Maske abzeichnen, verfolgt er das kurze Geschehen vor dem Schwurgericht emotionslos. Gleichwohl zeichnet der anklagende Staatsanwalt Nils Warmbold in ein anderes, ein kaltes und brutales Bild von Vitalij K. und dessen Taten in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai des vergangenen Jahres. Mit exakt 51,296 Gramm Heroin im Gepäck fuhr er in einem alten 5er BMW mit Oberhausener Kennzeichen durch Gevelsberg. Er hatte eine scharfe Pistole zwischen Handbremse und Beifahrersitz deponiert, als ihn um 22.53 Uhr eine Polizeistreife anhält. K. hat keinen Führerschein, dafür aber Drogen im Blut, ist zunächst dennoch sehr kooperativ, gibt auf der Straße eine Urinprobe ab.

Ohne Vorwarnung geschossen

Dann soll der Funkspruch der Kreisleitstelle an die Streifenbeamten gekommen sein, der die Stimmung kippen ließ. Denn: Wegen Drogenhandels sollte der Mann, der ohne feste Meldeadresse war, zuletzt in Ennepetal wohnte, eigentlich längst eine Gefängnisstrafe angetreten haben, wurde dementsprechend mit Haftbefehl gesucht. Als ihm laut Anklage klar geworden sei, dass die Polizisten ihn festnehmen wollen, sei er zu seinem Wagen gehechtet, habe zur Waffe gegriffen, auf einen der beiden Polizisten geschossen. Die Kugel schlug im Bereich der Milz in die schusssichere Weste ein, der Beamte ging zu Boden, K. soll weiter auf ihn gefeuert aber nicht mehr getroffen haben.

Als der zweite Polizist das Feuer erwiderte, soll K. auch auf ihn geschossen und den Beamten verfehlt haben, bevor er mit dem Wagen flüchtete. Diese Flucht endete auf einer Verkehrsinsel, der 37-jährige rannte zu Fuß weiter. Binnen weniger Minuten war die Gevelsberger Innenstadt von Spezialkräften abgeriegelt, gepanzerte Wagen rollten durch die Straßen auf der Suche nach dem bewaffneten Flüchtigen. Der hielt sich etwa vier Stunden versteckt, bis er in einem Hinterhof auf SEK-Beamte traf. Sofort soll er das Feuer eröffnet, aber auch diesmal den Polizisten verfehlt haben. Sekundenbruchteile später soll die Kugel aus einer Polizeiwaffe in seinen Oberschenkel eingeschlagen sein und K. wurde verhaftet.

Verteidiger erwartet Überraschungen

Seitdem saß er zunächst in U-Haft im Justizvollzugskrankenhaus, mittlerweile in Strafhaft wegen des alten Urteils. Er ist in der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem inhaftiert, wo suchtkranke Straftäter untergebracht sind, wenn sie gerichtlich auf Entzug geschickt werden. Das liegt zwischen Osnabrück und Cloppenburg und diese Entfernung ist einer der Gründe dafür, dass K. zum Prozessauftakt geschwiegen hat, wie sein Verteidiger Andreas Trode aus Iserlohn klar macht: "Das sind zweieinhalb Stunden Hin- und zweieinhalb Stunden Rückfahrt für 45 Minuten, die ich mit meinem Mandanten sprechen kann. Wir wollen nun die Gelegenheit erstmal nutzen, dass er eine Zeit lang hier ist und uns ausführlicher austauschen."

Stand jetzt sieht es so aus, dass sich der gebürtige Kasache mit deutschem Pass am Freitag, wenn der Prozess fortgesetzt wird, einlassen könnte, möglicherweise sogar eine Befragung mitmacht. So war der erste Prozesstag nach nur wenigen Minuten wieder beendet, doch die folgenden 15 Termine, zu denen die Kammer zahlreiche Zeugen geladen hat, versprechen, ereignisreicher zu werden. Verteidiger Trode geht zumindest fest davon aus: "Dieses Verfahren wird noch Überraschungen auf allen Seiten bereit halten."