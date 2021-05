Veterinäramt EN-Kreis hebt Stallpflicht für Hausgeflügel auf

Wegen der Geflügelpest ist im März die Stallpflicht für Geflügel auferlegt worden. Das Veterinäramt hat diese nun aufgehoben, da in NRW seit Mitte April keine Fälle mehr aufgetreten sind.

Schwelm. Das Veterinäramt hebt die seit März bestehende Stallpflicht für Geflügel auf. Diese war wegen des Ausbruchs der Geflügelpest auferlegt worden.

Ab heute, 18. Mai, können sich Hühner und anderes Hausgeflügel im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder den Wind um die Schnäbel wehen lassen. Das Veterinäramt hebt die seit Ende März geltende Stallpflicht wieder auf. Dies ist möglich, weil es in Nordrhein-Westfalen seit Mitte April keine neuen Ausbrüche der Geflügelpest unter Hausgeflügel mehr gegeben hat, Virusnachweise bei Wildvögeln erfolgen ebenfalls nur noch sporadisch und vereinzelt.

Rückzug von Wildvögeln und steigende Außentemperatur

Angesichts steigender Außentemperaturen und des Rückzugs von Wildvögeln in die nördlichen Brutgebiete hat das Friedrich-Loeffler-Institut zudem seine Risikoeinschätzung angepasst. Die Gefahr der Ausbreitung der Infektion in Wasservogelpopulationen wie auch die Gefahr des Eintrags in Geflügelhaltungen und Vogelbestände werden jetzt als mäßig eingestuft.

