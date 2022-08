Pandemie Viele Corona-Tote in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Fast 100.000 Infizierte, knapp 600 Tote: Die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie für den EN-Kreis sind da.

In den vergangenen sieben Tagen sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 1005 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist damit auf 98.523 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt laut Robert-Koch-Institut bei 305,1. Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 42, Ennepetal 82, Gevelsberg 90, Hattingen 179, Herdecke 82, Schwelm 94, Sprockhövel 67, Wetter 98, Witten 271.

Stationäre Behandlung

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 62 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Davon werden drei intensivmedizinisch betreut, keiner beatmet.

Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 9 auf 594 gestiegen. Verstorben sind eine 71-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann aus Ennepetal, ein 82-jähriger und ein 91-jähriger Mann aus Gevelsberg, drei 86-jährige Frauen aus Hattingen, Schwelm und Witten sowie zwei Männer im Alter von 77 und 84 Jahren aus Witten.

Hospitalisierungsinzidenz

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 7,00. Landesweit sind 6,24 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Wer sich täglich über die Inzidenz im Kreisgebiet informieren möchte, hat dazu auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen Gelegenheit.

