Viele große Fragezeichen

Es gibt in der Vergangenheit dieses Landes kaum Jahrgänge, deren beruflicher Einstieg mit mehr Fragezeichen behaftet war, als der aktuelle.

Da sind zum einen die Fragen, die sich die Bewerber stellen: Nach dem Schulabschluss in die Ausbildung oder lieber doch den Hochschulabschluss anstreben? Wie wird mein Ausbildungsbetrieb, wie wird dessen Branche die Krise meistern? Wie kann mich das Team einarbeiten? Welche Perspektiven habe ich in einer sich extrem verändernden Berufswelt mit diesem Job in dreieinhalb Jahren nach der Ausbildung?

Da sind aber auch die Fragen, die sich die Arbeitgeber stellen: Wie kann ich unter Einhaltung der Hygieneregeln die Azubis vernünftig anlernen und integrieren? Wie schaffe ich Identifikation mit Firma und Tätigkeit? Bilde ich überhaupt in dieser wirtschaftlich unsicheren Zeit aus? Falls nein, wann treffen mich dann der demografische Wandel und der Facharbeitermangel mit voller Breitseite?

Ich hoffe, dass die Betriebe mit Mut und Weitsicht agieren, um ihr Fortbestehen nach der Pandemie sicherzustellen und weiter ausbilden. Ich hoffe, dass die jungen Leute begreifen, dass für eine gesicherte berufliche Zukunft nun noch etwas mehr Engagement ihrerseits gefordert ist, um für ihre Arbeitgeber tatsächlich zu einer Hilfe zu werden. Nur in diesem Zusammenspiel beider Seiten kann es gelingen, dass nicht irgendwann in Arbeitslosenstatistiken von den „Corona-Jahrgängen“ die Rede sein wird.