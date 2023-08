Feuerwehrleute im Einsatz (Archivfoto). Die Rettungskräfte aus Ennepetal mussten am Donnerstag vier Mal ausrücken.

Einsätze Vier Mal Alarm in Ennepetal: Darum musste Feuerwehr raus

Ennepetal. Vier Mal musste die Feuerwehr in Ennepetal ausrücken. Was den Alarm jeweils ausgelöst hat.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Donnerstag, 17. August, zu vier Einsätzen alarmiert. Um 9.19 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums Voerder Straße durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Die Anlage wurde kontrolliert und wieder zurück geschaltet.

Im Bereich Friedfeld musste um 11.07 Uhr der Rettungsdienst aufgrund von baulichen Begebenheiten beim Patiententransport unterstützt werden.

In der Südstraße hatte um 17.54 Uhr ein Heimrauchmelder durch Kochdämpfe ausgelöst. Hauptwache, Löschzug Milspe Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde mussten nicht tätig werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Um 23.18 Uhr wurde die Hauptwache in die Büttenberger Straße gerufen. Hier waren vier Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Die Aufzugtür wurde mit Werkzeug geöffnet und die Personen wieder in die Freiheit entlassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm