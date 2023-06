Vier Termine: Kostenloses Open-Air-Kino vor toller Kulisse

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. An diesen vier besonderen Orten laden die AVU und das Filmriss-Kino Gevelsberg zu Open-Air-Kino-Abenden ein. Der Eintritt ist frei.

Es soll ein Filmerlebnis werden, das es so noch nicht gegeben hat: Ein Sommerkino unter freiem Himmel vor außergewöhnlicher Kulisse und an verschiedenen Orten im Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Beste an dem neuen Angebot: Es ist für die Besucher kostenlos. Vier Termine in vier Städten sind in den kommenden Wochen geplant.

Los geht es am Samstag, 10. Juni, in Gevelsberg – und zwar auf dem Gelände der AVU, An der Drehbank 18. Gezeigt wird der Film „Maria träumt“. Ab 19.30 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher einen der 300 Sitzplätze sichern oder sich gleich eine Picknickdecke mitbringen und es sich gemütlich machen. Vor Ort wird es Verpflegung zu kleinen Preisen geben. Wer möchte, kann sich aber auch etwas mitbringen.

Es soll eine entspannte Veranstaltung werden, schon bevor der Film ab der Dämmerung über die überdimensionale Leinwand flimmert. Beim Auftakt der Reihe wird es auch ein Vorprogramm geben. Der ehemalige Ennepetaler Musikschulleiter Paul Minor wird Jazz und Blues zur Einstimmung präsentieren.

Der nächste Kinoabend ist für Samstag, 1. Juli, am Haus Martfeld in Schwelm geplant. Dort wird der Film „Contra“ gezeigt. Weiter geht es am Samstag, 22. Juli, in Wetter. Sarah Schölling vom Stadtmarketing freut sich, dass die Veranstaltung auf dem Gelände der Feuerwehr stattfindet. An der Wasserstraße 16 bis 18 wird „Das perfekte Geheimnis“ auf die Leinwand übertragen. Sarah Schölling könnte sich vorstellen, dass dies der Startschuss für mehr wird, für weitere kulturelle Angebote an diesem ungewöhnlichen Ort. Die Feuerwehr wird sich zudem um das Catering kümmern.

Alle Filme auf einen Blick Samstag, 10. Juni, Gevelsberg – AVU, An der Drehbank 18: „Maria träumt“ – Vorprogramm: Blues und Jazz mit Paul G. Minor.



Samstag, 1. Juli, Schwelm – Haus Martfeld: „Contra“.

Samstag, 22. Juli, Wetter – Freiwillige Feuerwehr, Wasserstraße 16–18: „Das perfekte Geheimnis“.



Freitag, 4. August, Ennepetal – Klutertbad: „Es ist zu deinem Besten“.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Filmvorführung beginnt zur Dämmerung voraussichtlich gegen 21.30 Uhr.

Kooperationspartner vor Ort sind Stadtmarketing und städtisches Kulturamt in Schwelm, Stadtmarketing Wetter und das Klutertbad in Ennepetal.

Zum Abschluss der Sommerkinoreihe geht es ins Klutertbad nach Ennepetal. Am Freitag, 4. August, heißt es „Es ist zu deinem Besten“. Felix Ronge vom Klutertbad freut sich auf diese Veranstaltung und kündigt an, dass es in Ennepetal geplant sei, weitere solcher Veranstaltungen zu etablieren. Das renaturierte Bad biete viele Möglichkeiten.

„Autokino hatten wir schon – jetzt machen wir klassisches Kino umsonst und draußen. Schön, dass wir in Schwelm, Wetter und Ennepetal bewährte Partner dafür gewinnen konnten“, sagt AVU-Prokurist Daniel Flasche bei der Vorstellung des Programms. Der heimische Energieversorger finanziert das Open-Air-Kino-Angebot, umgesetzt wird es vom Gevelsberger Filmriss-Kino.

Bei der Auswahl der Filme sei Wert auf gute Geschichten gelegt worden, die die Familie begeistern. Drei der vier Filme sind aus deutscher Hand und versprechen gute Unterhaltung. Filmriss-Kino-Chef Klaus Fiukowski weiß, dass Kino mehr ist als ein Ort für schöne Filme, Kino sorgt für besondere Momente: Wie es das Autokino-Programm während der Pandemie geschafft hat. Hier wurden Gottesdienste, Geburtstage und Hochzeiten gefeiert, hier fand Leben und Begegnung statt, in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie die Kultur zum Erliegen brachte.

In diesem Sommer soll es zwar wieder normaler zugehen und doch wieder ganz besonders sein. Seit etwa 35 Jahren veranstaltet das Filmriss Open-Air-Kino-Veranstaltungen in Deutschland, so eine Sommertour im Ennepe-Ruhr-Kreis hat es noch nicht gegeben.

