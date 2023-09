Die Polizei war am Samstag bei einem Unfall in Milspe im Einsatz (Symbolbild).

Polizei Vierjähriges Mädchen bei Unfall in Ennepetal verletzt

Ennepetal. Ein vierjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Milsper Straße in Ennepetal verletzt worden.

Gegen 11.05 Uhr wollte eine 79-jährige Ennepetalerin mit ihrem Hyundai vom Aldi-Parkplatz an der Klutert auf die Milsper Straße einfahren. Dabei fuhr sie auf einen vorausfahrenden Opel auf.

In dem Opel befanden sich eine 25-jährige Ennepetalerin und ihre 4-jährige Tochter. Das Mädchen wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die Mutter begab sich selbstständig mit ihrer Tochter in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm