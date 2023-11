Volkstrauertag: Überblick über alle Gedenkfeiern

Im vergangenen Jahr fand das zentrale Gedenken zum Volkstrauertag in Schwelm im Park an der Bahnhofstraße statt. In diesem Jahr trifft man sich auf dem Friedhof an der Oehde.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Am Volkstrauertag (19. November) finden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal Gedenkfeiern und Gottesdienste statt. Hier ein Überblick.

Gevelsberg

Die evangelische Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede feiert in der evangelischen Kirche in Gevelsberg-Silschede am Sonntag um 11 Uhr einen Bittgottesdienst für den Frieden. Die Gedenkfeier der Silscheder Interessengemeinschaft zum Volkstrauertag findet im Anschluss daran ebenfalls in der Kirche statt. Das Motto der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade „sicher nicht – oder?“ soll zum Nachdenken und zur Diskussion anregen über Themen, die zu einem Leben in Sicherheit und Frieden gehören. Gegenwärtige Verunsicherungen werden thematisiert. Aber ebenso sollen Perspektiven der Hoffnung auf ein gerechtes Miteinander und ein Leben in Frieden gestärkt werden. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Silscheder Kirchenchor und der Gevelsberger Chorgemeinschaft unter Leitung von Lars Berger. Die Predigt hält Pfarrer i. R. Dr. Uwe Renfordt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) lädt am Sonntag um 11.30 Uhr zu einer Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal im Gevelsberger Stadtwald ein. Die Gedenkfeier wird umrahmt von einem Blechbläserquartett sowie Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg.

Schwelm

Seit Jahrzehnten treffen sich Schwelmerinnen und Schwelmer überparteilich und überkonfessionell am Volkstrauertag, um der Opfer von Gewalt, Vertreibung und Verfolgung zu gedenken. Das Gedenken schließt die Opfer aller Kriege, Bürgerkriege und Gewalttaten der Vergangenheit und der Gegenwart weltweit ein und fordert uns – auch und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Gewaltakte – zum Handeln für Frieden und Freiheit auf. Am Sonntag findet um 11.30 Uhr in Schwelm die Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag am Ehrenfeld der ausländischen Kriegstoten auf dem Friedhof an der Oehde statt.

Bürgermeister Stephan Langhard, der auch Vorsitzender der Schwelmer Ortsgruppe der Kriegsgräberfürsorge ist, lädt die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an diesem wichtigen Gedenken ein. Pfarrer i. R. Rainer Schumacher wird die zentrale Ansprache halten. Die Bürgermeister aus Schwelm und Saint Germain-en-Laye/Fourqueux werden gemeinsam die Totenehrung vortragen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Die Zentrale Gedenkstunde wird vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm unter Leitung von Rüdiger Leckebusch musikalisch begleitet. Schülerinnen und Schüler des Märkischen Gymnasiums haben für dieses Gedenken Beiträge erarbeitet. Ihre Lehrerin ist Frau Susanne Hamm. Anschließend werden u. a. die Stadt Schwelm, die Städtepartner aus Frankreich, der Volksbund „Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.“ und Vertreter/innen von Vereinen und Verbänden Kränze niederlegen.

Bürgermeister Stephan Langhard: „Niemanden von uns lässt es unberührt, wenn Menschen leiden, verfolgt, mit dem Tod bedroht oder gar getötet werden. Gewalt macht uns fassungslos. Aber sie ist nicht schicksalshaft, sie ist von Menschen gemacht. Die Opfer dieser Gewalt brauchen unsere Solidarität. Sie müssen wissen, dass sie nicht übersehen, nicht vergessen werden und dass uns ihr Leben nicht gleichgültig ist. An die Täter in allen Ländern der Welt ergeht die Botschaft, dass wir auf der Seite der Verfolgten stehen“.

Lesen Sie auch:

Bäckerei Schwelm: Barzahlung nur noch am Automaten möglich

Gevelsberg: Ironische Geburtstagsfeier für unfertigen Radweg

Chronisch krank: „Es wird nicht mehr so wie vorher“

In guter Tradition lädt der Bürgerverein Linderhausen e. V. am Volkstrauertag ab 10 Uhr im Gemeindehaus in Linderhausen zu einem Gedenken ein. Auch hier hält Pfarrer i. R. Rainer Schumacher die Ansprache. Nach der Totenehrung durch Bürgermeister Stephan Langhard und seine Amtskollegen aus St. Germain-en-Laye/Fourqueux führt dann der Weg zur Kranzniederlegung am Linderhauser Ehrenmal. Danach besteht die Gelegenheit zu einem kleinen Imbiss im Gemeindehaus.

Ennepetal

Die diesjährige Hauptfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag um 12.30 Uhr am Ehrenmal auf dem städtischen Friedhof in Ennepetal-Milspe statt. Das Programm: „Ave Verum“ (Wolfgang Amadeus Mozart), Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal e. V., Gedenkworte Bürgermeisterin Imke Heymann, „Sanctus“ (Franz Schubert) Chorgemeinschaft dormakaba-Chor e. V. und MGV Kotthauser Höh e. V., Gedenkworte Propst Norbert Dudek, „Ich hatt’ einen Kameraden“ (Friedrich Silcher) Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal e. V., stille Kranzniederlegung, „Der Freundschaft Band“ (Gerhard Rabe) (Ein Lied für Europa – Ein Lied für die Welt) Chorgemeinschaft dormakaba-Chor e. V. und MGV Kotthauser Höh e. V., Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland (Josef Haydn) Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal e.V.

An diesem Tag finden jeweils um 12.30 Uhr zusätzlich stille Kranzniederlegungen am Ehrenmal „Auf der Hardt“ sowie auf dem Ehrenfriedhof in Voerde statt. Ferner ist in Ennepetal-Rüggeberg eine stille Kranzniederlegung nach Ende des Gottesdienstes (Beginn 11 Uhr) vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm