Vollgas zum Wunschbaum-Finale im Ennepetaler Marktkauf

Ennepetal/Schwelm/Gevelsberg Die Wunschbaum-Aktion der Schwelmer Firma SNS Security hilft Senioren und Tieren. Und: Sie hat nun sogar einen Ableger in der Ukraine.

Nachdem der wohl erfolgreichste Wunschbaum im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis im vergangenen Jahr noch unfreiwillig wegen der Bauarbeiten im Schwelm-Center zum Marktkauf kurz hinter der Stadtgrenze zu Ennepetal umziehen musste, sind die Organisatoren nun derart begeistert, dass sie dort nicht mehr wegwollen. „Wir werden hier ganz toll von allen Mitarbeitern aufgenommen und umsorgt, der Baum steht sehr präsent und die Kundinnen und Kunden nehmen unsere Hilfsaktion super an“, sagt Maureen Staats, die den Wunschbaum gemeinsam mit ihrem Mann Gregory seit Jahren bestückt, betreut und die Geschenke verteilt.

Erneut finden sich in den Zweigen dutzende, wenn nicht hunderte Weihnachtsengel, auf denen Wünsche stehen, die Senioren, Obdachlosen und Tieren zu Weihnachten erfüllt werden. Ganz konkret gehen die Weihnachtsgeschenke analog zum vergangenen Jahr an den Senioren Service Gevelsberg, das Feierabendhaus Schwelm, das Haus am Steinnocken Ennepetal, den Tierschutz und die Obdachlosen-Hilfe Wuppertal sowie Sad Eyes Staats Animal Rescue, Schwelm, bei dem sich das Unternehmerpaar selbst für Tierschutz engaiert und aktuell dabei ist, ein Tierheim in der Ukraine zu bauen. Erst vor wenigen Tagen waren Gregory und Maureen Staats in der Ukraine auf Mission Tierrettung.

Und genau dort hat auch die Wunschbaumaktion, die sie vor einigen Jahren in Schwelm initiiert haben als Vorbild gedient: „In diesem Jahr gibt es den Wunschbaum nach unserem Vorbild, mit den Engeln, auch in der Ukraine. Durch die Spenden aus dem vergangenen Jahr an die Senioren in der Ukraine wurde die Idee dort aufgegriffen und ein Wunschbaum im ukrainischen Brody, wo auch unser Tierheim entsteht, aufgebaut“, erläutert Maureen Staats, wie die freundschaftlichen Verbindungen in die Ukraine wachsen.

Das System ist selbsterklärend: Jeder kann sich einen Wunschengel vom Baum nehmen, kaufen, was darauf vermerkt ist, und die Produkte abgeben. Die Abgabe der Geschenke für Senioren sollte bis Dienstag, 19. Dezember, erfolgen. „Bei den Senioren handelt es sich oft um Menschen ohne Angehörige. Hier ist das Geschenk von unserer Wunschbaumaktion meist das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten“, sagt Maureen Staats.

Die Abgabe der Geschenke für Tiere und Obdachlose ist noch bis zum 24. Dezember möglich, weil diese ohnehin erst in den folgenden Tagen bedacht werden können, während die Senioren ihre Geschenke direkt zum Fest erhalten.

Die Dankbarkeit der Beschenkten ist in jedem Jahr riesig gewesen. Auch zu diesem Fest würden viele nichts erhalten, wenn es den SNS-Wunschbaum im Ennepetaler Marktkauf nicht geben würde.

