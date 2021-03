Vollmann in Gevelsberg: „Zertifikat für Nachwuchsförderung“

Gevelsberg. Otto Vollmann GmbH setzt sich für Ausbildung von Jugendlichen in Gevelsberg ein. Ehrung durch Arbeitsagentur

Die Agentur für Arbeit Hagen hat am Montag die Otto Vollmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Gevelsberg mit dem „Zertifikat für Nachwuchsförderung“ der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet. Die Urkunde wird an ausgewählte Betriebe verliehen, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Jugendlichen eingesetzt haben. „Gerade in der jetzigen Situation ist es von immenser Bedeutung, ein Zeichen für Ausbildung zu setzen. Nicht nur in Zeiten des großen Fachkräftebedarfs bekennt sich die Otto Vollmann GmbH & Co. KG in vorbildlicher Weise zur Ausbildung junger Menschen. Auch die Pandemie konnte dieses Engagement nicht beeinträchtigen. Jedes Jahr werden junge Menschen in den unterschiedlichsten technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet. An den verschiedenen Standorten der Unternehmensgruppe wird in insgesamt elf Berufen ausgebildet. Qualität und Kontinuität sprechen für sich. Das erfolgreiche Unternehmen ermöglicht zudem Praktika und bietet jährlich mit ,Vollmann live’ einen Tag der offenen Tür, um Jugendlichen direkt vor Ort die vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Außerdem ist Vollmann bei Ausbildungsmessen dabei, beim Girls’ Day, bei anderen berufskundlichen Events und ebenso engagiert in Azubiprojekten“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, bei der Übergabe der Urkunde an den Geschäftsführenden Gesellschafter Axel Vollmann.

„Die Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen und zu halten nehmen wir genauso ernst wie die Ausbildung junger Menschen. Interessierte Jugendliche können sich auch noch für dieses Jahr melden“, erläutert Axel Vollmann.