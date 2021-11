Aufgrund einer Baustelle ist die Milsper Straße in Ennepetal abschnittsweise voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den Linienbusverkehr

Milsper Straße Vollsperrung in Ennepetal: Hier halten jetzt die Busse

Ennepetal. Wegen einer Baustelle ist die Milsper Straße in Ennepetal abschnittsweise vollgesperrt. Was die Fahrgäste der Linienbusse jetzt wissen müssen.

Aufgrund einer Baumaßnahme ist die Milsper Straße zwischen den Einmündungsbereichen Mittelstraße und Wehrstraße seit Dienstag, 2. November, für den gesamten Verkehr voll gesperrt und wird es bis Freitag, 5. November,etwa 15 Uhr bleiben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die VER teilt in diesem Zusammenhang mit, dass alle Fahrten der Linie 511 daher über die Neustraße umgeleitet werden. Die Haltestellen „Altenvoerde Mitte“ und „Klutert“ können nicht bedient werden. Auf der Neustraße wird in Höhe des Baumarktes eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Lesen Sie auch: Schon bald muslimische Bestattungen in Ennepetal?

Die Linien 550 / 551 / 562 / 572 / 573 / 574 und 576 werden über die Mittelstraße umgeleitet. In Fahrtrichtung Milspe können die Haltestellen „Altenvoerde“ und „Klutert“ nicht bedient werden. Als Ersatz wird die Haltestelle „Altenvoerde Mitte“ sowie eine Ersatzhaltestelle auf der Neustraße in Höhe des Baumarktes angefahren. In Fahrtrichtung Voerde kann der Haltepunkt „Klutert“ nicht bedient werden. Dieser wird auf die Neustraße verlagert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm