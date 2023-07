Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. In Gevelsberg werden zwei Straßen wegen Arbeiten gesperrt.

Verkehr Vollsperrung in Gevelsberg: Glasfaserkabel werden verlegt

Gevelsberg. An zwei Straßen in Gevelsberg wird Glasfaser verlegt. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung stattfinden.

Glasfaserverlegungsarbeiten finden in der Zeit vom 24. Juli bis 18. August in der Straße Nordhang 44 - 76 sowie im Ardeyweg 2a - 14 in Gevelsberg statt. Die jeweiligen Bauabschnitte (ca. 30 Meter) sind nur unter Vollsperrung möglich. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen gebeten.

