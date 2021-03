Vollsperrung unter der Schwelmetalbrücke in Schwelm

Schwelm. Darm wird Samstagnacht die B7 von Schwelm nach Wuppertal voll gesperrt.

Der Ersatzbau der ersten der beiden inneren Schwelmetalbrücken liegt im Zeitplan. Nun steht ein für die Techniker wichtiger Meilenstein an: die Absenkung der neuen Tragkonstruktion auf die gerade errichteten Pfeiler. Dies soll in einem ersten Schritt an diesem Wochenende geschehen. Für die Dauer der Arbeiten wird die B 7/B 483 im Brückenbereich komplett gesperrt.

Verkehrsteilnehmer sollten in dieser Zeit die Baustelle weitgehend umfahren und dafür die Umleitungen nutzen, die dafür eingerichtet werden bzw. weiterhin bestehen bleiben. Die Vollsperrung gilt von Samstag, 27. März, 20 Uhr, bis Sonntag, 28. März, 9 Uhr. Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Die Dieselstraße bleibt bis 30. April in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Vollsperrung ist nötig, um die Stahlträger des neuen Überbaus in die endgültige Position absenken zu können. Dies erfolgt in zwei Etappen. 80 bis 100 Zentimer tief wird die Tragkonstruktion an diesem Wochenende abgesenkt, weitere 15 Zentimeter zu einem späteren Zeitpunkt. Dafür gebe es noch keinen genauen Termin, teilte die DEGES mit, die für Planung und Baudurchführung des Ersatzbaus der Schwelmetalbrücke verantwortlich ist. Ziel ist es, die Stahlträger bis Ende April/Anfang Mai in ihre endgültigen Position zu bringen. So sieht es der Zeitplan für den Bau der ersten Ersatzbrücke vor und das werde auch gelingen, heißt es bei der DEGES.