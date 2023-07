Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal des Gerichts (Symbolfoto). Nach einem Auffahrunfall auf der A1 bei Gevelsberg muss sich ein Mann aus Köln nun vor Gericht verantworten.

Verkehr Vor Gericht: 35-Jähriger bei Gevelsberg in Stauende gekracht

Gevelsberg. Seit dem 7. November 2022 ist für einen 35 Jahre alten Mann aus Köln nichts mehr wie vorher. Grund ist ein schwerer Unfall bei Gevelsberg.

Der Mann ist seit 14 Jahren Berufskraftfahrer. Am 7. November ist er mit seinem beladenen Lkw auf der Autobahn 1 in Richtung Köln unterwegs. Höhe Ausfahrt Gevelsberg ist der 35-Jährige für einen kurzen Moment unaufmerksam. Genug Zeit, eine Karambolage auszulösen. Zu spät bemerkt er, dass vor ihm zwei Lkw stehen geblieben sind.

Mit einer Geschwindigkeit von 82 Stundenkilometern kracht er in das hinterste Fahrzeug und schiebt es auf den Lkw davor. Beide Lastwagen rutschen in einen dritten Lkw. Bei den Zusammenstößen werden zwei Personen leicht verletzt. Den Unfallverursacher erwischt es am schlimmsten. Unter anderem bricht er sich die Hand.

Sieben Monate Pause

Viel härter als die körperlichen Schäden, ist für den Vierfachvater sein psychischer Zustand, wie er in einem Strafprozess wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amtsgericht Schwelm erklärt: „Ich bin jetzt noch in psychologischer Behandlung. Ich denke immer daran, was alles hätte passieren können.“

Sieben Monate hat der Kölner nicht als Kraftfahrer gearbeitet. Seit Anfang Juni versucht er es wieder. Aber: „Das Berufsleben fällt mir schwer.“ Zum Unfall selbst kann der Angeklagte kaum Angaben machen. „Viel weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur an die letzten zwei, drei Sekunden erinnern, wo ich dachte ‘oh nein, oh nein’. Dann hat es schon geknallt“, gibt der 35-Jährige an.

Alpträume vom Unfall

Er erzählt auch, dass er immer wieder Alpträume von den letzten Sekunden vor dem Aufprall habe. Aufgrund fehlender Schuldfeststellung und mangels Interesses an der Strafverfolgung, stellt das Gericht das Verfahren vorläufig ein.

Zahlt der Angeklagte binnen sechs Monaten 600 Euro an die Staatskasse, ist die Angelegenheit erledigt. „Zahlen Sie einen Euro zu wenig oder einen Tag zu spät, mache ich das Verfahren wieder auf“, gibt die Richterin zu bedenken.

