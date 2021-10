Vor Schießerei geflüchtet: Polizistinnen-Prozess startet

Gevelsberg. Im dritten Anlauf beginnt das Verfahren gegen die beiden Polizistinnen, die in Gevelsberg flüchteten, als Vitalij K. auf ihre Kollegen schoss.

Zweimal ist die Sache verschoben worden, nun blicken vor allem Polizisten aus ganz Deutschland auf das Schwelmer Amtsgericht. Denn vor diesem müssen sich zwei Frauen aus den eigenen Reihen verantworten. Nadine A. (32) und Patricia B. (37) flüchteten in der Nacht auf den 6. Mai 2020 vor einer Schießerei und ließen ihre Kollegen im Kugelhagel allein zurück, den Vitalij K. aus seiner Waffe abfeuerte. Erst im Rahmen dessen Gerichtsverhandlung vor dem Hagener Landgericht kam das Verhalten der beiden Beamtinnen ans Tageslicht. Sagten sie dort noch als Zeuginnen aus, werden sie nun selbst angeklagt.

Der Vorwurf hat es juristisch betrachtet in sich und lautet auf versuchte gefährliche Körperverletzung durch Unterlassung. Da gestaltet sich die Definition dessen, was die Staatsanwaltschaft den beiden Polizistinnen vorwirft, schon gar nicht so einfach und macht einen kurzen Rückblick auf den Abend notwendig. Vitalij K. war mit mehr als 50 Gramm Herion, einem gegen ihn offenen Haftbefehl und einer scharfen Waffe neben dem Beifahrersitz auf der Mühlenstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Als er über die funkenden Polizisten mitbekam, dass der Haftbefehl gegen ihn vollstreckt werden sollte, versuchte er zu flüchten, eröffnete das Feuer auf die Polizisten, schoss einen 29-jährigen nieder. Der Schuss schlug zwar lediglich in die Schutzweste ein, doch das konnten Nadine A. und Patricia B. nicht wissen, als sie laut Aussage der 32-jährigen A. den Kollegen zu Boden gingen sahen.

Schwierige juristische Frage

Sie waren zuvor zufällig an der Kontrollstelle vorbeigefahren, hatten das Anhaltezeichen des Kollegen als Gruß wahrgenommen und dann im Rückspiegel gesehen, dass es zu einer Rangelei kam. Laut ihrer Aussage vor dem Landgericht stiegen sie aus, dann fiel der erste Schuss. Die Frauen bringen sich in Deckung, flüchten anschließend, halten eine Pflegekraft in ihrem Pkw an, lassen sich noch weiter vom Tatort wegbringen, bevor die Leitstelle ihnen befiehlt, zum Tatort zurückzukehren, wo sie ihren unverschlossenen Polizeiwagen inklusive Maschinenpistolen hatten stehen lassen.

Doch dem überwiegenden Teil der Geschichte wird strafrechtlich bei diesem Anklagevorwurf nur eine untergeordnete Rolle zufallen. Die Fragen, die das Schwelmer Schöffengericht, das wegen des großen Interesses der Öffentlichkeit im Landgerichtsgebäude in Hagen tagen wird, klären muss: Haben die beiden Frauen die Gefahr für ihre Kollegen durch ihr Handeln erhöht? Wäre es ihnen möglich gewesen, durch anderes Handeln Gefahr von ihren Kollegen abzuwenden? Diesen Fragen wird das Gericht nun am 16. November auf den Grund gehen. Vorgesehen ist zunächst nur ein Verhandlungstag. Vitalij K. hat sein Urteil bereits erhalten. Wegen versuchten Totschlags ist er zu sieben Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden.

