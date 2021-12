Vorgeschmack schon am 11. Dezember im Filmriss

Aus Anlass des Bandjubiläums hat das Osthaus Museum Hagen Grobschnitt eine zehnwöchige Sonderausstellung gewidmet, die am 23. November zu Ende gegangen ist.

Wer bis Februar nicht mehr warten möchte, kann am Samstag 11. Dezember ins Filmriss-Kino kommen. Dann erzählen die Grobschnitt-Musiker ab 19.30 Uhr über ihr neues Akustikprojekt. Dazu gibt es Anekdoten der Konzerte in Gevelsberg aus den 70er- und 80er-Jahren. Im Anschluss läuft der Grobschnitt-Rockpalast-Konzertfilm von 1978 auf der großen Kinoleinwand. (Eintritt: 8 Euro. Tickets an der Kinokasse oder online).

Das Konzert im Februar startet am Samstag, 19. Februar 2022, um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Abendkasse: 40 Euro, Vorverkauf: 36 Euro. Vorverkaufsstellen: Euronics Meckel, Buchhandlung Appelt, Elektro Nockemann in Schwelm, Bücher Bochhammer in Ennepetal und an der Kinokasse im Filmriss.

