Vorsicht Kamera

Es ist eine kleine Sensation: In Ennepetal wurden tatsächlich einmal Müllsünder auf frischer Tat ertappt. Nach dem gefühlt tausend Mal nichts passiert ist, können nun endlich einmal Verantwortliche auch zur Verantwortung gezogen werden. Dass sich mancher nun insgeheim oder ganz offen darüber freut, ist durchaus nachvollziehbar. Schließlich verschandelt der illegal abgeladene Unrat nicht nur das Stadtbild, er muss auch immer wieder auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden.





Nicht nachvollziehbar ist dagegen, dass jemand – wie in diesem Fall – Restmüll, der ja einfach in die eigene, ohnehin bezahlte Restmülltonne geworfen werden könnte, am Straßenrand entsorgt. Die saftige Geldbuße sorgt hoffentlich bei den Verursachern, wenn schon nicht für Läuterung, wenigstens für Abschreckung.





Dass die SPD aufgrund des neuerlichen Vorfalls nach Videoüberwachung für den Marktplatz ruft, geht trotz allen verständlichen Ärgers über die Vermüllung zu weit. Die Persönlichkeitsrechte (vieler) Einzelner sind hoch zu bewerten – allemal höher als die Kosten für die Entsorgung eines Müllhaufens und der seelische Schaden, der beim Betrachter eines solchen entsteht.