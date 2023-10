Politik Wagenknecht-Partei: So stehen die Schwelmer Linken dazu

Schwelm. Was halten die Schwelmer Linken von einer Wagenknecht-Partei? Nun gibt es eine Antwort darauf. Und es gibt personelle Neuigkeiten.

Zur ihrer Jahreshauptversammlung kamen die Schwelmer Linken am vergangenen Samstag im Schwelmer Schulhaushotel zusammen. Im Mittelpunkt standen die Wahlen zum Ortsvorstand der Partei.

In der von Pauline Halbe geleiteten Sitzung wurden sie selbst als Sprecherin, Jürgen Senge als Sprecher und Linda Voss als Beisitzerin für die Dauer von zwei Jahren als Mitglieder des Ortsvorstands wiedergewählt. Neu im Ortsvorstand ist Jürgen Feldmann, der den Platz von Kai Halbe, der nicht wieder zur Wahl antrat, übernahm. Die Versammlung dankte dem bisherigen Ortsvorstand für seine geleistete Arbeit.

Angespannte Situation der Bundespartei

Die Anwesenden verabschiedeten darüber hinaus neben dem aktuellen Finanzplan mehrere Anträge, u.a. zur Vernetzung auf politischer Ebene und zur Durchführung diverser Projekte in Schwelm.

In einem Kurzbericht wurde auch auf die angespannte Situation in der Bundespartei eingegangen. Die Anwesenden sahen die mögliche Neugründung einer Partei um Sahra Wagenknecht eher kritisch und den Streit nicht förderlich für die Partei. Sollte es tatsächlich zu einer Abspaltung kommen, müsse sich zeigen, wer diesbezüglich bei den Wählerinnen und Wählern am besten mit seinem Programm punkten könne.

Einig war sich die Versammlung in ihrer deutlichen Ablehnung zu rechten Parteien. Dem möglichen Anwachsen der AfD müsse von allen demokratischen Parteien entschieden begegnet werden. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene dürfe es hier von keiner Partei geben, so die Schwelmer Linken.

Das Taktieren der CDU um ihren Parteivorsitzenden sei unerträglich, so Jürgen Senge. Schon 1933 hätten bürgerliche Parteien dem Faschismus den Weg bereitet und Hitler zur Macht verholfen. Die Geschichtsvergessenheit und der Leichtsinn, wie hier mit dem Feuer gespielt werde, sei nicht zu verstehen.

