Wahlnachlese im EN-Kreis: Zwischen Party und Wundenlecken

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die einen feiern, die anderen sind total frustriert, dazwischen etwas Ratlosigkeit. So reagieren die EN-Partei-Chefs auf die Landtagswahl.

Grenzenloser Jubel bei den Grünen, Wundenlecken bei der FDP, Dazwischen die SPD und die CDU, die durchaus Gründe haben, zu feiern, sich aber über mehr (SPD) oder weniger (CDU) Wasser im Landtagswahl-Wein ärgern. Die Parteivorsitzenden aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis ziehen ihr Wahl-Fazit vor Ort und positionieren sich auch deutlich dazu, wie sie sich eine künftige Landesregierung wünschen und was sie von dieser erwarten.

Kirsten Deggim ist am Morgen nach der Wahl noch völlig aus dem Häuschen. „Großartig, grandios, wunderbar, überwältigend! Ich freue mich einfach riesig“, jubelt die Kreisvorsitzende der Grünen euphorisch in den Telefonhörer. Zwar hat keine der drei EN-Kandidatinnen und Kandidaten das Direktmandat geholt, doch mit Verena Schäfer ist die Frau für Witten und Herdecke über Platz drei auf der Landesliste erneut in das Landesparlament gewählt worden. „Aber auch Petra Backhoff und Alexander Karsten haben herausragende Ergebnisse erzielt“, macht sie deutlich. Für die Partei, die ihre Stimmen im Ennepe-Ruhr-Kreis nahezu verdreifachen konnte, gilt das ohnehin. Dementsprechend selbstbewusst macht Kirsten Deggim auch klar: „Ich möchte eine Landesregierung, in der die Grünen eine starke Stimme haben.“

CDU wünscht sich schwarz-grün

Da könnte die CDU der Partner der Wahl sein. „Wir gratulieren der SPD zum Gewinn der Direktmandate und den Grünen zu diesem tollen Ergebnis“, sagt Oliver Flüshöh, Kreisvorsitzender der CDU. Es tue ihm leid für die Direktkandidaten, dass sie die Mandate nicht errungen haben, „denn sie haben ein aufopferungsvollen Wahlkampf gemacht und waren stets sehr präsent.“ Eine Sache steht für ihn nach der Landtagswahl allerdings unumstößlich fest: „Die unangefochtene Vorherrschaft der SPD in diesen drei Wahlkreisen ist vorbei, der Vorsprung ist auf ein Minimum geschmolzen.“ Flüshöh hofft auf eine schwarz-grüne Regierung. Die Essenz beider Parteien sei eine zukunftsträchtige Mixtur, „mit der die notwendige Transformation gelingen wird.“

An dieser hätte wohl auch die SPD gern mitgewirkt, doch das wird bei dieser Klatsche nicht einfach. Zumindest am Ennepe-Ruhr-Kreis hat es aus sozialdemokratischer Sicht nicht gelegen. Denn mit Nadja Büteführ, Ina Blumensthal und Kirsten Stich, holte die Genossinnen alle drei heimischen Direktmandate. „Ich freu mich über den Erfolg auf Wahlkreisebene, aber auf Landesebene müssen wir nun evaluieren, woran es gelegen hat, dass die Wählerinnen und Wähler sich anders entschieden haben“, sagt Nils Roschin, stellvertretender Unterbezirksvorsitzender der SPD. Zur möglichen Landesregierung – die SPD könnte wohl nur Teil einer Ampel sein – sagt er: „Warten wir die Gespräche einfach mal ab.“

Gespräche, die – wenn es nach dem FDP-Kreisvorsitzenden Michael Schwunk geht – nicht in einer Ampel münden dürfen: „Die Wähler haben entschieden, dass sie die nicht wollen“, sagt er und sucht nach Erklärungen für den heftigen Absturz der Liberalen im gesamten Land und ebenso in den drei EN-Wahlkreisen. „Wir müssen in unseren liberalen Akzenten deutlicher werden, denn wir haben gerade im Wirtschaftssektor gute Arbeit im Land geleistet.“

